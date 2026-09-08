Isparta’da Elma Hasadı Başlıyor: Çiftçi Fiyat Ve Kota Mağduru!

Isparta’da Elma Hasadı Başlıyor: Çiftçi Fiyat Ve Kota Mağduru!
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 22:05
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Gelendost'ta Elma Hasadına Sayılı Günler Kaldı: Üreticiler Hem İlaç Sınırlamasından Hem de Düşük Fiyattan Dertli!

Türkiye’nin "elma cenneti" olarak bilinen ve ülke ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Isparta'nın Gelendost ilçesinde elma hasadı için geri sayım başladı. Bahçelerde son kontroller yapılırken, üreticiler bir yandan kitle mücadele ilaçlarındaki kısıtlamalar, diğer yandan ise maliyet artışına rağmen geçen yıla göre yarı yarıya düşen elma fiyatları nedeniyle yetkililere çağrıda bulunuyor.
 
Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Gelendost'ta ana hasat sezonu öncesi hazırlıklar hız kazandı. Bahçelerde incelemelerde bulunan elma üreticileri; "yazlık" olarak adlandırılan Gala çeşidi gibi erkenci türlerin toplanmaya başladığını, asıl büyük hasadın ise yaklaşık 10-15 gün içinde start alacağını belirtiyor.
 

"10-15 Gün Sonra Hasat Başlıyor, Son Kontrolleri Yapıyoruz"

Bahçesindeki son durumu ve hazırlıkları aktaran elma üreticisi Osman Altınsoy, hasat öncesinde ağaçları tek tek gezip kontrol ettiklerini söyledi. Altınsoy:
 
"Erkenci ve yazlık dediğimiz Gala gibi çeşitlerin toplanması şu an başladı. Bizim bulunduğumuz ana bahçelerde ise yaklaşık 10 ila 15 gün sonra elma hasadına tam anlamıyla başlarız. Bahçemizi geziyoruz; tekrar bir ilaçlama gerekiyor mu, insan sağlığına zararı var mı diye ziraat mühendislerimiz ve yetkililerle istişare ederek son kontrollerimizi yapıyoruz." dedi.

İlaç Kısıtlaması Kırmızı Örümcekle Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Üreticilerin sahada karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin zirai mücadele ilaçlarındaki sınırlamalar olduğunu vurgulayan Altınsoy, zararlılarla mücadelede yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti:
 
"Kırmızı örümcek zararlısı işçiyi ve ağacı çok rahatsız ediyor. Zararlıyı etkili şekilde yok edecek ilaçların kullanımına 'kalıntı bırakıyor' gerekçesiyle izin verilmiyor. Biz de atamıyoruz. Yetkililerden ricamız; madem bu ilaçları attırmıyorsunuz, zararlıyı yok edecek alternatif ve izinli yeni ilaçlar geliştirin ya da imkan sağlayın. Çiftçi bu konuda çok sıkıntıda."

"Gelendost Elması Temiz; 'Elma Kötü' Algısına İnanmayın"

Bölgesel olarak Gelendost elması hakkında olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Osman Altınsoy, elmanın genel kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi:
 
"Bölge genelinde dolu yağan, pas ya da kara leke olan yerlerimiz var, yok değil. Ancak 'Gelendost'ta elma çok kötü, hasat bitti' gibi oluşturulan negatif algılar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bahçelerimizi gezdik; elmamız gayet temiz ve kaliteli."

"Mazot 90-95 TL Oldu, Elma Fiyatı Geçen Yılın Altında Kaldı!"

Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen elma fiyatlarının gerilediğini belirten üretici Altınsoy, yaşadıkları ekonomik mağduriyeti ve ihracat kotası sorununu şu sözlerle aktardı:
 
  • Fiyat Şoku:"Geçen yıl elmanın taban fiyatı 40 TL seviyelerindeydi. Bu yıl ise tüccarlar fiyatı 20 TL'den açtı. Şu an bahçede elma 25 ile 30 TL arasında seyrediyor. Çiftçi bu fiyatlardan kesinlikle memnun değil."
  • Maliyet Baskısı:"Mazot bugün 90-95 TL bandına dayanmış durumda. Gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri katlandı. Çiftçilik yapmak artık çok zorlaştı, adeta havlu atma noktasına geldik."
  • İhracat Kotası Kaldırılsın Çağrısı:"Geçen yıl elma fiyatı 40 TL olunca hükümet elma ve limona ihracat kotası koymuştu. O kota halen daha kalkmadı. İhracat kotası kalkmadığı için tüccar rahat gelemiyor ve çiftçiyi fiyat konusunda sıkıştırıyor. Bu kota kaldırılırsa elma fiyatı 3-5 TL dahi yükselse çiftçi nefes alır. Biz şükreden insanlarız; tek isteğimiz yetkililerin mazot, gübre, ilaç ve ihracat kotası konusunda çiftçiye sahip çıkmasıdır."
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