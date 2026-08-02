Isparta’da ehliyetsiz drift pahalıya patladı: 220 bin TL ceza

Isparta’da sosyal medyada yayılan drift görüntüleri polis ekiplerini harekete geçirdi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Muzaffer Türkeş Mahallesi 5140 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 32 ABB 215 plakalı otomobilin sürücüsü sokak üzerinde drift atarak çevrede tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde aracı kullanan kişinin 17 yaşındaki Serhat Y. olduğu tespit edildi.

Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “drift atmak” ve “sürücü belgesiz araç kullanmak/kullandırmak” maddelerinden toplam 220 bin lira idari para cezası kesildi.

Serhat Y. hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatılırken, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.