ISPARTA’DA DEV KPSS KAMPI: ADAYLARDAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR

ISPARTA’DA DEV KPSS KAMPI: ADAYLARDAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2026 21:25
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ISPARTA’DA DEV KPSS KAMPI: ADAYLARDAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR

Isparta Belediyesi, Yargı Akademi ve 7 İklim iş birliğiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylar için ücretsiz bir eğitim kampı başlattı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kampa katılan adaylar, sınav öncesi bu büyük fırsatı sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti.

Sınav Öncesi Yoğun Katılımlı Genel Tekrar

Isparta Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla önceki yıllarda olduğu gibi 2026 KPSS sürecinde de adayların yanında olmaya devam ediyor. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ücretsiz KPSS kampında, alanında deneyimli ve uzman öğretmenler görev alıyor. Kampta adaylara; Tarih, Coğrafya, Türkçe, Matematik ve Vatandaşlık gibi temel derslerde kapsamlı konu anlatımları yapılıyor ve sınavda çıkabilecek soru tipleri üzerinden pratik çözümler sunuluyor. Dersler esnasında geçmiş yılların (örneğin 2015 KPSS) çıkmış soruları da incelenerek adayların sınav reflekslerinin artırılması hedefleniyor.

Kamp 12 Temmuz Pazar Günü Sona Erecek

Adayların yoğun ilgi gösterdiği eğitim maratonu, Türkçe dersiyle start aldı. Sınav öncesi son süreçte eksiklerini kapatmak ve hızlı bir genel tekrar yapmak isteyen yüzlerce adayı bir araya getiren KPSS kampı, 12 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Tarih dersleriyle tamamlanacak.

Burdur ve Çevre İllerden de Katılım Var

Eğitim kampının yankısı sadece Isparta ile de sınırlı kalmadı. Sınava hazırlanan pek çok aday, sunulan bu imkandan faydalanmak için çevre illerden de Isparta’ya geldi. Kamp için Burdur’dan geldiğini belirten bir aday, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Burdur'dan geliyorum aslında. Burada daha önce de başkanımızın yaptığı bu tarz kampları duymuştum. Faydasını gören arkadaşlarım olduğu için gelip ben de katılmak istedim. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

"Sınav Öncesi Çok Değerli Bir Tekrar Programı Oldu"

Ders aralarında mikrofonlara konuşan adaylar, kampın kendileri için son derece verimli geçtiğini ve motivasyonlarını artırdığını ifade ettiler. Daha önce de Isparta Belediyesi'nin kurslarına katıldığını belirten bir kursiyer, "Sınavın bu son sürecinde yapılan böyle tekrarlar gayet verimli oluyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" derken, bir diğer kadın aday ise şunları aktardı:
"Öncelikle Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederiz. Düzenli olarak yapılan bu kamplardan gerçekten çok verim alıyoruz. Yargı Akademi'ye ve Şükrü Başdeğirmen'e bize böyle bir imkan, böyle bir fırsat sunduğu için çok teşekkür ediyoruz."
Isparta Belediyesi, sunduğu bu ücretsiz eğitim desteğiyle hem ailelerin bütçesine katkı sağlamayı hem de gençlerin geleceğe daha emin adımlarla hazırlanmasına destek olmayı sürdürüyor.

 
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