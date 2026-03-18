Isparta’da Bayramın Nöbetçi Fırınları Belli Oldu! 2026

isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
G.Tarihi: 18.03.2026 11:16
0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

Isparta’da Bayramın Nöbetçi Fırınları Belli Oldu!

Isparta Valiliği ve ilgili odalarca belirlenen listeye göre, Ramazan Bayramı boyunca mahalle mahalle hizmet verecek fırınların takvimi netleşti. İşte gün gün açık olacak o işletmeler:

Bayramın 1. Günü (Kısıtlı Hizmet)

Bayramın ilk günü ekmek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz noktalar:

  • Yeşilyayla Ekmek Fabrikası: Gülcü ve Yedişehitler Şubeleri

  • Gül Ekmek Teknesi: Çünür Mahallesi

  • Gülcü Fırını: Hanife Sultan Mahallesi

  • Soylular Taş Fırın: Davraz Mahallesi

  • Gülzade Taş Fırın: Organize Sanayi Karşısı

  • Kaan Fırın: Gölcük Yolu

 Bayramın 2. ve 3. Günü (Tam Kapasite)

İkinci günden itibaren fırınların büyük çoğunluğu hizmete dahil oluyor. İşte o liste:

Fırın AdıHizmet Verdiği Bölge / Şube
Yeşilyayla Ekmek FabrikasıGülcü ve Yedişehitler Şubeleri
Gül Ekmek TeknesiÇünür Mahallesi
Gülcü FırınıHanife Sultan Mahallesi
Soylular Taş FırınDavraz Mahallesi
Gülzade Taş FırınOrganize Sanayi Karşısı
Aksu Ekmek FırınıMerkez
Ekmekçibaba Ekmek FırınıMerkez
İslamköy Ekmek & Unlu Mamulleri(Farklı Adreslerdeki Tüm Şubeler)
Kaan FırınGölcük Yolu
Berkan Ekmek FabrikasıMerkez
Zafer Ekmek FırınıZafer Mahallesi

 Vatandaşlara Önemli Not

Yetkililer, özellikle bayramın 1. günü fırın sayısının az olması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyaçlarını erken saatlerde temin etmelerini veya kendilerine en yakın nöbetçi noktayı önceden belirlemelerini tavsiye ediyor.

Hayırlı Bayramlar Dileriz!

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

