Isparta’da Bayramın Nöbetçi Fırınları Belli Oldu! 2026

Isparta’da Bayramın Nöbetçi Fırınları Belli Oldu!

Isparta Valiliği ve ilgili odalarca belirlenen listeye göre, Ramazan Bayramı boyunca mahalle mahalle hizmet verecek fırınların takvimi netleşti. İşte gün gün açık olacak o işletmeler:

Bayramın 1. Günü (Kısıtlı Hizmet)

Bayramın ilk günü ekmek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz noktalar:

Yeşilyayla Ekmek Fabrikası: Gülcü ve Yedişehitler Şubeleri

Gül Ekmek Teknesi: Çünür Mahallesi

Gülcü Fırını: Hanife Sultan Mahallesi

Soylular Taş Fırın: Davraz Mahallesi

Gülzade Taş Fırın: Organize Sanayi Karşısı

Kaan Fırın: Gölcük Yolu

Bayramın 2. ve 3. Günü (Tam Kapasite)

İkinci günden itibaren fırınların büyük çoğunluğu hizmete dahil oluyor. İşte o liste:

Fırın Adı Hizmet Verdiği Bölge / Şube Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü ve Yedişehitler Şubeleri Gül Ekmek Teknesi Çünür Mahallesi Gülcü Fırını Hanife Sultan Mahallesi Soylular Taş Fırın Davraz Mahallesi Gülzade Taş Fırın Organize Sanayi Karşısı Aksu Ekmek Fırını Merkez Ekmekçibaba Ekmek Fırını Merkez İslamköy Ekmek & Unlu Mamulleri (Farklı Adreslerdeki Tüm Şubeler) Kaan Fırın Gölcük Yolu Berkan Ekmek Fabrikası Merkez Zafer Ekmek Fırını Zafer Mahallesi

Vatandaşlara Önemli Not

Yetkililer, özellikle bayramın 1. günü fırın sayısının az olması nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyaçlarını erken saatlerde temin etmelerini veya kendilerine en yakın nöbetçi noktayı önceden belirlemelerini tavsiye ediyor.