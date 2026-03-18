Isparta’da Bayram Müjdesi: Ulaşım Ücretsiz Olacak!
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nda akraba ve kabristan ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için ücretsiz ulaşım hizmeti ve özel sefer saatleri düzenlediğini duyurdu.
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner tarafından yapılan açıklamaya göre, bayramı kolaylaştıracak ulaşım hamleleri arefe gününden itibaren başlıyor.
Arefe Günü Mezarlık Seferleri (Ücretsiz)
Vatandaşların kabristan ziyaretlerini herhangi bir ulaşım sıkıntısı çekmeden yapabilmesi adına özel ring seferleri planlandı:
Kalkış Noktası: Kaymakkapı Meydanı
Zaman: Arefe günü, ikindi namazının hemen ardından
İstikamet: Şehirdeki tüm mezarlıklar
Ücret: Tamamen Ücretsiz
Bayram Boyunca Otobüs Sefer Saatleri
Başkan Daşdöner, halkın bayramlaşma telaşını rahatlatmak için otobüs seferlerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm gün süreceğini belirtti. Özellikle bayramın birinci günü tüm hatlar ücretsiz olarak hizmet verecek.
|Gün
|Sefer Başlangıç Saati
|Ücret Durumu
|1. Bayram Günü
|09.00
|Ücretsiz
|2. Bayram Günü
|08.30
|Normal Tarife
|3. Bayram Günü
|08.00
|Normal Tarife
Kooperatif Başkanından Mesaj
Özel düzenlemelerin detaylarını paylaşan Başkan Faruk Daşdöner, uygulamanın asıl amacını şu sözlerle vurguladı:
"İstiyoruz ki halkımız bayramı daha rahat geçirsin, akraba ziyaretlerini daha kolay yapsın. Bu vesileyle tüm Isparta halkının Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum."