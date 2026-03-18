Isparta’da Bayram Müjdesi: Ulaşım Ücretsiz Olacak!

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nda akraba ve kabristan ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için ücretsiz ulaşım hizmeti ve özel sefer saatleri düzenlediğini duyurdu.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner tarafından yapılan açıklamaya göre, bayramı kolaylaştıracak ulaşım hamleleri arefe gününden itibaren başlıyor.

Arefe Günü Mezarlık Seferleri (Ücretsiz)

Vatandaşların kabristan ziyaretlerini herhangi bir ulaşım sıkıntısı çekmeden yapabilmesi adına özel ring seferleri planlandı:

Kalkış Noktası: Kaymakkapı Meydanı

Zaman: Arefe günü, ikindi namazının hemen ardından

İstikamet: Şehirdeki tüm mezarlıklar

Ücret: Tamamen Ücretsiz

Bayram Boyunca Otobüs Sefer Saatleri

Başkan Daşdöner, halkın bayramlaşma telaşını rahatlatmak için otobüs seferlerinin sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm gün süreceğini belirtti. Özellikle bayramın birinci günü tüm hatlar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Gün Sefer Başlangıç Saati Ücret Durumu 1. Bayram Günü 09.00 Ücretsiz 2. Bayram Günü 08.30 Normal Tarife 3. Bayram Günü 08.00 Normal Tarife

Kooperatif Başkanından Mesaj

Özel düzenlemelerin detaylarını paylaşan Başkan Faruk Daşdöner, uygulamanın asıl amacını şu sözlerle vurguladı: