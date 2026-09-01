Isparta’da Araçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Isparta’da Araçta Mahsur Kalan Yavru Kedi KurtarıldıIsparta’nın Kurtuluş Mahallesi’nde bir aracın içerisinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Isparta’da günün ilerleyen saatlerinde yaşanan olay, ekiplerin hayvanlara yönelik hassas müdahalesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi’nde, Bahçeşehir Okulu arkasında bulunan 32 AFG 369 plakalı aracın içerisinde yavru bir kedinin mahsur kaldığı fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine saat 16.40 sıralarında Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri seferber olduOlay yerine ulaşan ekipler, aracın içerisinde bulunan yavru kediyi güvenli şekilde çıkarabilmek için dikkatli bir çalışma başlattı.
Kedinin zarar görmemesi için titizlikle hareket eden itfaiye ekiplerinin çalışması kısa sürede sonuç verdi.
Minik kedi güvenli şekilde çıkarıldıEkiplerin müdahalesi sonucunda araçta mahsur kalan yavru kedi bulunduğu yerden sağlıklı ve güvenli şekilde çıkarıldı.
Yaşanan kurtarma operasyonu çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edilirken, minik kedinin kurtarılması yürekleri ısıttı.
Olay, Isparta’da itfaiye ekiplerinin yalnızca yangın ve kurtarma vakalarında değil, hayvanların yardımına ihtiyaç duyduğu durumlarda da önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha gösterdi.
Yavru kedinin kurtarıldığı anlara ait görüntüler haberimizde.