Isparta’da Araçta Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Minik kedi güvenli şekilde çıkarıldı

Isparta’da günün ilerleyen saatlerinde yaşanan olay, ekiplerin hayvanlara yönelik hassas müdahalesini bir kez daha gözler önüne serdi.Edinilen bilgilere göre,bulunan 32 AFG 369 plakalı aracın içerisinde yavru bir kedinin mahsur kaldığı fark edildi.Durumun bildirilmesi üzerine saatIsparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekipler, aracın içerisinde bulunan yavru kediyi güvenli şekilde çıkarabilmek için dikkatli bir çalışma başlattı.Kedinin zarar görmemesi için titizlikle hareket eden itfaiye ekiplerinin çalışması kısa sürede sonuç verdi.Ekiplerin müdahalesi sonucunda araçta mahsur kalan yavru kedi bulunduğu yerdenYaşanan kurtarma operasyonu çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edilirken, minik kedinin kurtarılması yürekleri ısıttı.Olay, Isparta’da itfaiye ekiplerinin yalnızca yangın ve kurtarma vakalarında değil,önemli bir görev üstlendiğini bir kez daha gösterdi.