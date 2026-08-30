Isparta’da 350 Yıllık Gelenek Yaşatılıyor: Tefli ve Türkülü “Ünleme” Daveti

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde, yaklaşık 3,5 asırdır sürdürülen “ünleme” geleneği; düğün, merasim, eğlence ve festival gibi özel günleri sıradan bir davet olmaktan çıkarıp tüm köyün katıldığı renkli bir şenliğe dönüştürüyor.

Sözlü ve müzikli bir davet ritüeli olan bu asırlık miras, köydeki kadınlar tarafından büyük bir özenle geleceğe taşınıyor.

Ellerinde Tef, Dillerinde Kerem Havası Ezgileri

İncesu köyünde “ünleyici” olarak adlandırılan kadınlar, yöresel kıyafetlerini giyerek tef eşliğinde kapı kapı dolaşıyor. Dillerinde Kerem havası ezgileri ve türkülerle evlerin önüne gelen kadınlar, hem oyunlar sergiliyor hem de tüm köy halkını düzenlenecek etkinliğe çağırıyor.

Geleneğin detaylarını anlatan İncesulu kadınlar, düğün davetiyesi gibi modern gereçleri kullanmadıklarını belirterek şu ifadeleri kaydetti:

"Biz burada davetiye okumak nedir hiç bilmeyiz. Kapı kapı dolaşır, 'Gelin bugün eğlencemiz var, düğünümüz var' diye herkesi çağırırız. Evleri dolaşıp komşuları toplar, birlikte eğleniriz. Atalarımızdan kalan bu güzel adetleri devam ettiriyoruz ve gelecekteki nesillerimizin de sürdürmesini istiyoruz."

Kapısı Çalınan Her Ev Davete İcabet Ediyor