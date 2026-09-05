Isparta’da 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada, kaçak sigara ele geçirildi.
300 paket kaçak sigara bulundu
Emniyet ekiplerinin çalışması kapsamında 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaçakçılıkla mücadele sürüyor
Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Isparta Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni