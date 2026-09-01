Isparta’da 30 Ağustos Coşkusu: Fener Alayı ve Kubat Konseri

Isparta’da 30 Ağustos Coşkusu: Fener Alayı ve Kubat Konseri
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2026 15:47
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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Kubat Konseriyle Unutulmaz Gece
 
Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en büyük simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Isparta’da düzenlenen görkemli etkinliklerle büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutlandı. Isparta Belediyesi önünden başlayan fener alayı yürüyüşü ve ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerin katıldığı Kubat konseri ile kentte milli ruh zirveye ulaştı.
 
Binlerce Ispartalı Ellerinde Bayraklarla Fener Alayında Yürüdü
 
Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Isparta Belediyesi tarafından vatandaşlara binlerce Türk bayrağı ve fener dağıtıldı. Isparta Belediyesi önünde toplanan binlerce kişi, marşlar ve sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü.
 
Yoğun katılımla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüne protokol üyeleri de tam kadro katıldı. Yürüyüşte; Isparta Vali Abdullah Erin, Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve kent sakinleri yer aldı.
 
Ünlü Sanatçı Kubat Ispartalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
 
Fener alayının meydana ulaşmasıyla birlikte kutlamaların adresi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı oldu. Türk halk müziğinin sevilen ismi Kubat, Zafer Bayramı özel konserinde sahne alarak Ispartalılarla buluştu. Geniş repertuarıyla sahne alan ünlü sanatçı, seslendirdiği eserlerle meydanı dolduran binlerce vatandaşa coşkulu ve unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar, şarkılara tek bir ağızdan eşlik ederek Zafer Bayramı heyecanını ikiye katladı.
 
Başkan Yardımcısı Musa Macit’ten Kubat’a Teşekkür Plaketi
 
Konser arasında Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen adına sanatçı Kubat’a günün anlam ve önemine uygun hediyeler takdim etti. Meydandaki kalabalığa hitap eden Başkan Yardımcısı Macit, şu ifadeleri kullandı:
 
"Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in selamlarını sizlere iletiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. Herkes tarafından sevilen ve sayılan değerli sanatçımız Kubat, en güzel türküleriyle coşkumuzu ikiye katladı. Kendilerine Isparta’mızda bizlerle oldukları için teşekkür ediyorum."
Gün boyu devam eden resmi törenlerin ardından gerçekleştirilen fener alayı ve Kubat konseri ile Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı; birlik, beraberlik ve milli gurur atmosferinde noktalandı.
 
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