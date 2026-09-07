Isparta Belediyesi'nden Kapalı Duraklarda Temizlik Seferberliği

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla, kent merkezindeki otobüs duraklarında kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı durakları daha hijyenik hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Temizlik Aşamaları: Süpürme, Silme, Yıkama

Şehrin dört bir yanındaki kapalı duraklarda yürütülen temizlik çalışmaları titiz bir süreçle ilerliyor:

Süpürme ve Çöp Toplama: Ekipler öncelikle durakların içini süpürerek kaba çöplerden arındırıyor.

Sabunlu Suyla Temizlik: Süpürme işleminin ardından, durakların oturma alanları ve cam yüzeyleri sabunlu suyla silinerek detaylı bir şekilde temizleniyor.

Tazyikli Suyla Yıkama: Son olarak, duraklar tazyikli suyla yıkanarak hem sabun kalıntılarından hem de inatçı kirlerden arındırılıyor, kullanıma hazır hale getiriliyor.

"Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Edecek"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların sıklıkla kullandığı alanların temizliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Başdeğirmen, kent genelindeki temizlik çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.