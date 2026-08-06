Isparta Belediyesi’nde TİS Öncesi Sendika Gerginliği: "Baba Torpiliyle Sendikacılık Yapmaktan Vazgeçin"

Belediye-İş Sendikası’ndan Sert Çıkış ve Çoğunluk Açıklaması

"66 Kişilik İş Yerindeki Çoğunlukla Algı Oluşturuluyor"

"Söz konusu çalışmalarda bahsedilen çoğunluk, yalnızca 66 arkadaşımızın çalıştığı farklı bir iş yerine ilişkindir. Oysa 1700’ün üzerinde çalışanı olan ISBEL A.Ş.’de, 2 Ağustos 2026 tarihi saat 24:00 itibarıyla emekçilerimizin büyük teveccühüyle sendikamız Belediye-İş gerekli çoğunluğu sağlamıştır. 66 işçinin olduğu yerdeki çoğunluğu tüm ISBEL A.Ş.’de sağlanmış gibi sunmak, işçinin özgür iradesine saygısızlıktır."

"Baba Torpili İle Sendikacılıktan Vazgeçin"

Baskı ve Tehdit İddiası: "Sürecin başından bu yana çalışanlarımıza yönelik baskı, tehdit ve mobbinge rağmen işçilerimiz tercihlerini Belediye-İş Sendikası’ndan yana kullanmıştır."

"Sürecin başından bu yana çalışanlarımıza yönelik baskı, tehdit ve mobbinge rağmen işçilerimiz tercihlerini Belediye-İş Sendikası’ndan yana kullanmıştır." Sert Ukarı:"Buradan son defa uyarıyoruz: Baba torpili ile sendikacılık yapmaktan vazgeçin! Bu konuda hukuki sürecimiz kararlılıkla devam etmektedir."

Başkan Şükrü Başdeğirmen’e "Tarafsızlık" Teşekkürü

"Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in süreç boyunca sergilediği tarafsız ve demokratik tutuma rağmen atılan bu iddiaları esefle kınıyoruz. Sendikal mücadelenin algı operasyonlarıyla değil, emekçinin özgür iradesiyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizleri onurlandıran tüm ISBEL çalışanı mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz. Biz birlikte güçlüyüz."

Isparta Belediyesi’nde yaklaşanöncesinde iki sendika arasında başlayan yetki ve çoğunlık tartışması krize dönüştü. Uzun yıllardır Isparta Belediyesi’nde yetkili olan, diğer sendikanın yetkililerini, yönetimdeki nüfuzlarını kullanarak çalışanlar üzerinde baskı ve tehdit kurmakla suçladı.Konuyla ilgili basın açıklaması yapan, rakip sendikanın kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:Karşı sendikanın atanmış şube başkanı ile onunüzerinden işçilere mobbing uygulandığını öne süren Soner Sav, iddialarını şu sözlerle sürdürdü:Açıklamasında Isparta Belediye Başkanı’in süreçteki duruşuna da değinen Sav, şu ifadeleri kullandı: