Isparta Belediyesi Araç Filosuna Güçlü Takviye

Isparta Belediyesi Araç Filosuna Güçlü Takviye
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2026 22:10
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Isparta Belediyesi Araç Filosuna Güçlü Takviye: 6 Yeni Araç ve 1 İş Makinesi Hizmete Girdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak ve şehirdeki yatırımlara hız kazandırmak amacıyla belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediyenin öz sermayesiyle satın alınan 5 yeni aracın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen 1 ekskavatör iş makinesiyle birlikte toplamda 6 araç ve 1 iş makinesi Isparta’nın hizmetine sunuldu.
Göreve geldiği günden bu yana Isparta’ya birçok yeni yatırım ve proje kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürebilmek için belediyenin makine ve araç parkını modernize ediyor. Hem belediyenin öz kaynakları hem de bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucunda filoya katılan yeni araçlar, şehirdeki altyapı, sağlık ve üstyapı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Öz Sermaye ile 5 Yeni Hizmet Aracı Satın Alındı

Belediyenin öz sermayesi kullanılarak farklı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda alınan araçlar göreve başladı. Bu kapsamda yapılan dağıtımla birlikte hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor:
  • Sağlık İşleri Müdürlüğü: Vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 2 adet hasta nakil aracı envantere eklendi.
  • Fen İşleri Müdürlüğü: Şehir genelindeki şantiye, yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet kamyonet hizmete alındı.
  • Isparta Belediyesi BİMS A.Ş.: Belediyenin iştiraklerinden olan BİMS Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren mevcut akaryakıt istasyonu ile yeni açılacak istasyonlara yakıt sevkiyatında kullanılmak üzere 1 adet yakıt tankeri kazandırıldı.

Bakanlıktan Isparta’ya Ekskavatör Hibesi

Belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan yatırımların yanı sıra, Başkan Şükrü Başdeğirmen’in Ankara’da yürüttüğü temaslar ve girişimler de meyvesini vermeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Isparta Belediyesi’ne 1 adet ekskavatör iş makinesi hibe edildi.
Bakanlıktan sağlanan bu önemli destekle birlikte, özellikle zorlu arazi koşullarında ve büyük ölçekli hafriyat işlerinde belediyenin sahadaki gücünün önemli ölçüde artması bekleniyor.

"Yeni Araçlarımız Isparta’mıza Hayırlı Olsun"

Araç filosuna kazandırılan yeni iş makinesi dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Başdeğirmen, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve verimli hizmet sunabilmek adına araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yeni hizmet araçlarımız ve iş makinelerimiz Isparta’mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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