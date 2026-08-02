Isparta Belediyesi Araç Filosuna Güçlü Takviye: 6 Yeni Araç ve 1 İş Makinesi Hizmete Girdi

Öz Sermaye ile 5 Yeni Hizmet Aracı Satın Alındı

Sağlık İşleri Müdürlüğü: Vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 2 adet hasta nakil aracı envantere eklendi.

Vatandaşların sağlık kuruluşlarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla envantere eklendi. Fen İşleri Müdürlüğü: Şehir genelindeki şantiye, yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet kamyonet hizmete alındı.

Şehir genelindeki şantiye, yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere hizmete alındı. Isparta Belediyesi BİMS A.Ş.: Belediyenin iştiraklerinden olan BİMS Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren mevcut akaryakıt istasyonu ile yeni açılacak istasyonlara yakıt sevkiyatında kullanılmak üzere 1 adet yakıt tankeri kazandırıldı.

Bakanlıktan Isparta’ya Ekskavatör Hibesi

"Yeni Araçlarımız Isparta’mıza Hayırlı Olsun"

Göreve geldiği günden bu yana Isparta’ya birçok yeni yatırım ve proje kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürebilmek için belediyenin makine ve araç parkını modernize ediyor. Hem belediyenin öz kaynakları hem de bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucunda filoya katılan yeni araçlar, şehirdeki altyapı, sağlık ve üstyapı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.Belediyenin öz sermayesi kullanılarak farklı müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda alınan araçlar göreve başladı. Bu kapsamda yapılan dağıtımla birlikte hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor:Belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan yatırımların yanı sıra, Başkan Şükrü Başdeğirmen’in Ankara’da yürüttüğü temaslar ve girişimler de meyvesini vermeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Isparta Belediyesi’nehibe edildi.Bakanlıktan sağlanan bu önemli destekle birlikte, özellikle zorlu arazi koşullarında ve büyük ölçekli hafriyat işlerinde belediyenin sahadaki gücünün önemli ölçüde artması bekleniyor.Araç filosuna kazandırılan yeni iş makinesi dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Başdeğirmen,ifadelerini kullandı.