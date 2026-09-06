Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun

Sokak Hayvanları Bakım Merkezi: Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yapılması planlanan yem deposu, ek padok ve tadilat işleri için bütçe kullanım teklifi karara bağlanacak.

Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yapılması planlanan yem deposu, ek padok ve tadilat işleri için bütçe kullanım teklifi karara bağlanacak. 10 Milyon TL'lik Hibe Kabulü: Doğancı Mahallesi'nde yer alan 2.603 metrekarelik rezerv yapı alanındaki dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere hibe edilen 10 milyon liralık kaynağın kabul edilmesi meclis onayına sunulacak.

Isparta Belediye Meclisi, eylül ayı olağan toplantılarına 6 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk oturumla start veriyor. Kentin ulaşımından altyapısına, bütçe tahsislerinden imar planlarına kadar birçok kritik konuyu ele alacak olan meclis, toplam 8 ana maddeden oluşan yoğun bir gündemle toplanacak.Toplantıların en dikkat çeken başlıklarından birini toplu taşıma düzenlemeleri oluşturuyor. Meclis üyeleri, Isparta Belediyesi Denetimli Sınırlı Sorumlu Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Uygulama Yönetmeliği’nin güncellenmesi konusunu görüşerek karara bağlayacak. Bu adımla birlikte şehir içi ulaşımda kalitenin ve standartların artırılması hedefleniyor.Meclis gündeminde kent genelinde yürütülen sosyal ve çevresel projeler de geniş yer tutuyor:Eylül ayı oturumlarında şehir içi otopark yönetimi ve ruhsatlandırma süreçleri de masaya yatırılacak. Otoparkların tahsisi, işletilmesine yönelik usul ve esaslar ile mevcut yönetmelikte yapılacak ilave ve değişiklikler oylanacak. Ayrıca ruhsat usul ve esaslarındaki yeni düzenlemeler ile vatandaşlardan ve işletmelerden gelen imar planı değişiklik talepleri de görüşülerek son şeklini alacak.