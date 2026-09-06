Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun

Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun
ISPARTA
G.Tarihi: 05.09.2026 22:08
4748635 Okunma
0
Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun

İlk Oturum 6 Eylül Pazartesi Günü Gerçekleştirilecek
Isparta Belediye Meclisi, eylül ayı olağan toplantılarına 6 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk oturumla start veriyor. Kentin ulaşımından altyapısına, bütçe tahsislerinden imar planlarına kadar birçok kritik konuyu ele alacak olan meclis, toplam 8 ana maddeden oluşan yoğun bir gündemle toplanacak.

Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği Güncelleniyor
Toplantıların en dikkat çeken başlıklarından birini toplu taşıma düzenlemeleri oluşturuyor. Meclis üyeleri, Isparta Belediyesi Denetimli Sınırlı Sorumlu Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Uygulama Yönetmeliği’nin güncellenmesi konusunu görüşerek karara bağlayacak. Bu adımla birlikte şehir içi ulaşımda kalitenin ve standartların artırılması hedefleniyor.

Sokak Hayvanları ve Dönüşüm Projelerine Bütçe Desteği
Meclis gündeminde kent genelinde yürütülen sosyal ve çevresel projeler de geniş yer tutuyor:
  • Sokak Hayvanları Bakım Merkezi: Isparta Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yapılması planlanan yem deposu, ek padok ve tadilat işleri için bütçe kullanım teklifi karara bağlanacak.
  • 10 Milyon TL'lik Hibe Kabulü: Doğancı Mahallesi'nde yer alan 2.603 metrekarelik rezerv yapı alanındaki dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere hibe edilen 10 milyon liralık kaynağın kabul edilmesi meclis onayına sunulacak.
Otopark ve Ruhsat Esaslarında Düzenlemeye Gidiliyor
Eylül ayı oturumlarında şehir içi otopark yönetimi ve ruhsatlandırma süreçleri de masaya yatırılacak. Otoparkların tahsisi, işletilmesine yönelik usul ve esaslar ile mevcut yönetmelikte yapılacak ilave ve değişiklikler oylanacak. Ayrıca ruhsat usul ve esaslarındaki yeni düzenlemeler ile vatandaşlardan ve işletmelerden gelen imar planı değişiklik talepleri de görüşülerek son şeklini alacak.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta 32 Spor lige mağlubiyetle başladı: 1-2
Burdur ve Isparta arasında şiş tartışması büyüyor: Lezzetin adı gündemde!
Herkes memleketinde yaşasaydı Isparta’nın nüfusu kaç olurdu?
Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı ve İlk Rakibi Belli Oldu
Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
İnternetten İlan Verenlere Kötü Haber: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem
Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar
Isparta’da Et Fiyatları ve Besicilik Krizi: Kasap Esnafı Artan Maliyetleri Etiketlere Yansıtamıyor
Isparta Topraklarında 800 Yıllık Kadim Gelenek Yeniden Canlandı
Isparta Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumlarına Başlıyor: Gündem Yoğun
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı
Isparta’da 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Avrupa şampiyonu Asel Şenel’e Isparta'da gurur dolu karşılama
Isparta Oteli için yıkım planında dikkat çeken değişiklik
Isparta'da Meydan AVM çocuklarla şenlendi
Isparta’da ilçe yurtları yeni eğitim dönemine hazırlanıyor
Isparta’nın yeni müftüsü Yusuf Eviş oldu
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: e-Devlet Zorunluluğu Geliyor
Isparta’da Balık Sezonu Bereketle Açıldı: Tezgahların Yıldızı Palamut ve Hamsi Oldu
Sigortacılıkta Tek Merkez Dönemi: Alo 193 Hizmete Girdi
Isparta’da gece yarısı dikkat çeken görüntü: Duraklarda uyudular
Sevgilisinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi: 1.90 promil...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da Yeni Eğitim Yılı Öncesi Toplu Taşıma Esnafına Kritik Bilgilendirme
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Isparta’da balık sezonu başladı: Kaya Balık’ta tezgâhlar şenlendi
Altında 16 Eylül Öncesi
Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar