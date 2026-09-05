Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen oğlunun nikâhını kıydı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oğlu Celal Başdeğirmen ile Tansu’nun nikâhını bizzat kıydı. Gökkubbe’de düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in oğlu Celal Başdeğirmen, Tansu ile hayatını birleştirdi. Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikâh töreninde, Başkan Başdeğirmen oğlunun nikâhını kendisi kıydı.

Kentten ve farklı illerden çok sayıda davetlinin katıldığı törende, ailelerin mutluluğu paylaşılırken, Başkan Başdeğirmen’in nikâh sırasında yaşadığı duygusal anlar da dikkat çekti.

“Herkese nasip olmaz”

Nikâhı kıymanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şükrü Başdeğirmen, bu mutluluğun herkese nasip olmadığını ifade etti.

Başdeğirmen, oğlunun nikâhını kıymanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Konuşmasında kızı Mürüvvet’i andı

Törende duygusal anlar yaşayan Başkan Başdeğirmen, yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden kızı Mürüvvet Başdeğirmen’i de andı.

Düğünün daha önce yapılmasının planlandığını belirten Başdeğirmen, yaşanan acı kayıp nedeniyle törenin ertelendiğini söyledi. Konuşmasında kızının da kardeşlerinin mutluluğunu görmek isteyeceğini ifade etti.

“Bir de kızım oldu”

Başkan Başdeğirmen, gelinleri Tansu’nun aileleri için artık bir kızları olduğunu belirterek, Celal ve Tansu’nun mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başdeğirmen, aile olarak bu özel günün mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Nikâh şahitleri arasında önemli isimler

Celal ve Tansu çiftinin nikâh şahitleri arasında Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er ile eski Bakan ve eski Isparta Milletvekili Erkan Mumcu’nun yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

Nikâh töreninin ardından davetlilere Isparta usulü düğün yemeği ikram edildi.

Celal ve Tansu Başdeğirmen çiftine ömür boyu mutluluk diliyoruz.

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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Oğlunun Nikâhını Kıydı
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