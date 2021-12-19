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Isparta Belediye Başkanı, Bakan Dönmez’e GES Projeleri hakkında bilgi verdi

Isparta Belediye Başkanı, Bakan Dönmez’e GES Projeleri hakkında bilgi verdi
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Başdeğirmen, Bakan Dönmez’e
GES Projeleri hakkında bilgi verdi
 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı.
Bir dizi ziyaret için Isparta’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta programı kapsamında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i de makamında ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyete belediye çalışmaları hakkında brifing verdi. Başkan Başdeğirmen, belediye yatırımları arasında yer alan Güneş Enerjisi Santralleri yapımına ilişkin Bakan Dönmez’e bilgi verdi.
Maliye Hazinesine ait Senirce Tepesinde bulunan 500 bin metrekarelik alanın belediyeye Güneş Enerjisi Santrali yapımı için tahsis edildiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, arazideki yer düzenleme çalışmalarının yapıldığını ve toplamda ilk etapta 5 ve önümüzdeki süreçte de yapacakları çalışmalarla bölgeye 10 Megawatlık güneş enerjisi kurma çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Başkan Başdeğirmen ayrıca yine belediye şirketi olan ISBAŞ’ın çatısına da 1 Megawatlık güneş enerjisi kurma çalışmalarının başladığını aktardı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca belediyenin genel yatırımları hakkında da Bakan Fatih Dönmez’e bilgiler aktardı. Programın sonunda Başkan Başdeğirmen, Bakan Dönmez’e ziyaretin anısına gül tablosu takdim etti.
 
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