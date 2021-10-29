Geçen hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Kırşehir Belediyespor'a ağırlayan Isparta 32 Spor, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kurul tarafından işte Isparta 32 Spor'a verilen cezalar...

- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 23.10.2021 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi

