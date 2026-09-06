Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı ve İlk Rakibi Belli Oldu

Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı ve İlk Rakibi Belli Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 06.09.2026 00:29
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Isparta 32 Spor’un 2026-2027 Sezonu Maç Programı Belli Oldu: İlk Rakip Adana Demirspor
 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Isparta 32 Spor’un yeni sezon fikstürü ve maç programı netleşti. Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan yeşil-pembeliler, ligin ilk haftasında kendi evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak.
 

Sezonun İlk Maçı Pazar Günü

Isparta 32 Spor, ligdeki ilk mücadelesini 6 Eylül Pazar günü saat 19.00’da kendi sahasında Adana Demirspor’a karşı verecek.
 
  • Rakibin Durumu: Cezası nedeniyle lige -24 puanla başlayacak olan Adana Demirspor’un maça çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
  • Tribün Düzenlemesi: Atatürk Stadyumu’ndaki Maraton Tribünü’nün yıkılması sebebiyle taraftarlar karşılaşmaları kapalı tribünden takip edebilecek. Temsilcimizin iç sahadaki ilk 4 maçı akşam saatlerinde oynanacak.

Isparta 32 Spor’un İlk Yarı Fikstürü

Yeşil-pembeli ekibin TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki hafta hafta maç programı şu şekilde sıralandı:
 
  • 1. Hafta: Isparta 32 Spor - Adana Demirspor
  • 2. Hafta: Aliağa FK - Isparta 32 Spor (Deplasman)
  • 3. Hafta: Isparta 32 Spor - Gebzespor
  • 4. Hafta: Çorluspor - Isparta 32 Spor (Deplasman)
  • 5. Hafta: Isparta 32 Spor - Hatayspor
  • 6. Hafta: Arnavutköy Bld. - Isparta 32 Spor (Deplasman)
  • 7. Hafta: Kastamonuspor - Isparta 32 Spor (Deplasman)
  • 8. Hafta: Isparta 32 Spor - Elazığspor
  • 9. Hafta: Şanlıurfaspor - Isparta 32 Spor (Deplasman)
  • 10. Hafta: Isparta 32 Spor - Erbaaspor
  • 11. Hafta: Menemen FK - Isparta 32 Spor (Deplasman)
  • 12. Hafta: Isparta 32 Spor - Somaspor (Hafta İçi)
  • 13. Hafta: 68 Aksarayspor - Isparta 32 Spor (Deplasman)
Temsilcimiz ligin kalan haftalarında ise iç sahada İnegöl Kafkasspor ve Ankaraspor ile karşılaşırken; Muşspor deplasmanında puan arayacak.
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