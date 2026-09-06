Isparta 32 Spor lige mağlubiyetle başladı: 1-2

Mor-beyazlı ekip, sezonun ilk maçında sahasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Isparta 32 Spor, taraftarı önünde çıktığı mücadeleden puansız ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti.

Isparta Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada iki takım da lige galibiyetle başlamak için mücadele etti. Tribünleri dolduran taraftarlar, sezonun ilk maçında takımlarına destek verdi.

Karşılaşmanın sonunda gülen taraf Adana Demirspor oldu. Konuk ekip, Isparta 32 Spor’u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

İlk maçta puan çıkmadı

Sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasından puansız ayrılan Isparta 32 Spor, lige istediği başlangıcı yapamadı. Mor-beyazlı ekip, önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

Adana Demirspor ise Isparta deplasmanından aldığı galibiyetle sezonun ilk haftasını 3 puanla tamamladı.

Isparta 32 Spor: 1 – Adana Demirspor: 2

Stadyum: Isparta Atatürk Stadyumu

Başlama saati: 19.00

Organizasyon: TFF 2. Lig Beyaz Grup

Hafta: 1. hafta