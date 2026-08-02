İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM: OFİSLER KONUTA DÖNÜŞÜYOR!

İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM: OFİSLER KONUTA DÖNÜŞÜYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2026 22:28
100689 Okunma
0
İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM: OFİSLER KONUTA DÖNÜŞÜYOR!
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki yeni değişiklikler, gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyük bir dönüşümün kapısını araladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, belirli şartları taşıyan ofis ve büroların konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Asansör zorunluluğundan inşaat alanı hesaplamalarına kadar pek çok radikal kuralı beraberinde getiren yönetmeliğin öne çıkan detayları ise şöyle:

Ofislerin %60'ı Konut Olabilecek

Yeni düzenlemeye göre, uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda yer alan ve ofis/büro ruhsatıyla inşa edilmiş yapılarda kullanım değişikliği yapılabilecek. Binaların toplam kullanım alanının %60’ını aşmamak kaydıyla ofisler konuta dönüştürülebilecek. Bu dönüşüm imkanından yararlanmak isteyenlerin tadilat ruhsatı işlemlerini 1 Temmuz 2027 tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Asansör Kuralları Yeniden Belirlendi

Yönetmelik değişikliğiyle bina tasarımına yönelik önemli kararlar da yürürlüğe girdi.
  • Tek müstakil konutlar hariç olmak üzere; bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör boşluğu bırakılması zorunlu hale getirildi.
  • 4 kat ve üzerindeki tüm yapılarda ise asansör yapılması mecburi olacak.
  • Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak kullanım alanı bulunması durumunda, asansörün mutlaka bodrum kata kadar inmesi gerekecek.

İnşaat Alanı Hesaplamalarında Esneklik

İmar planında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; taban alanı katsayısı, toplam inşaat alanı sınırları korunmak şartıyla %60’a kadar artırılabilecek. Düzenlemeyle birlikte müteahhitleri ve mülk sahiplerini rahatlatacak muafiyetler de şu şekilde sıralandı:
  • Yalnızca estetik amaçlı yapılan süs havuzları, pergola ve kamelyalar (bahçe alanının %20'sini aşmaması koşuluyla) emsal hesabına dahil edilmeyecek.
  • Ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve ortak çatı terasları da inşaat alanı hesabından muaf tutulacak.

Ruhsat Süresi Dolan Projelere Yeni Mevzuat

Ruhsat süresi dolan projeler için de kurallar yeniden yazıldı. Ruhsat aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaatına başlanmış projelerde; deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği yönünden güncel mevzuat hükümleri uygulanacak. Diğer teknik konularda ise eski hükümler geçerli sayılacak.
Buna karşın, 2 yıl içinde yapımına başlanmayan projeler ise mevcut ruhsat haklarını kaybedecek ve yeniden başvuru süreçlerini tamamen güncel mevzuata göre yapmak zorunda kalacak.

Mevcut Yapılarda Kazanılmış Haklar Korunuyor

İskan belgesi bulunan mevcut yapılarda gerçekleştirilecek esaslı tadilatlarda; taşıyıcı sistemin korunması, deprem, yangın ve yalıtım şartlarının sağlanması koşuluyla, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına imkan tanınacak.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı