İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM: OFİSLER KONUTA DÖNÜŞÜYOR!
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki yeni değişiklikler, gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyük bir dönüşümün kapısını araladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, belirli şartları taşıyan ofis ve büroların konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Asansör zorunluluğundan inşaat alanı hesaplamalarına kadar pek çok radikal kuralı beraberinde getiren yönetmeliğin öne çıkan detayları ise şöyle:
Buna karşın, 2 yıl içinde yapımına başlanmayan projeler ise mevcut ruhsat haklarını kaybedecek ve yeniden başvuru süreçlerini tamamen güncel mevzuata göre yapmak zorunda kalacak.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki yeni değişiklikler, gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyük bir dönüşümün kapısını araladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, belirli şartları taşıyan ofis ve büroların konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Asansör zorunluluğundan inşaat alanı hesaplamalarına kadar pek çok radikal kuralı beraberinde getiren yönetmeliğin öne çıkan detayları ise şöyle:
Ofislerin %60'ı Konut OlabilecekYeni düzenlemeye göre, uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda yer alan ve ofis/büro ruhsatıyla inşa edilmiş yapılarda kullanım değişikliği yapılabilecek. Binaların toplam kullanım alanının %60’ını aşmamak kaydıyla ofisler konuta dönüştürülebilecek. Bu dönüşüm imkanından yararlanmak isteyenlerin tadilat ruhsatı işlemlerini 1 Temmuz 2027 tarihine kadar tamamlaması gerekecek.
Asansör Kuralları Yeniden BelirlendiYönetmelik değişikliğiyle bina tasarımına yönelik önemli kararlar da yürürlüğe girdi.
- Tek müstakil konutlar hariç olmak üzere; bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör boşluğu bırakılması zorunlu hale getirildi.
- 4 kat ve üzerindeki tüm yapılarda ise asansör yapılması mecburi olacak.
- Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak kullanım alanı bulunması durumunda, asansörün mutlaka bodrum kata kadar inmesi gerekecek.
İnşaat Alanı Hesaplamalarında Esneklikİmar planında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; taban alanı katsayısı, toplam inşaat alanı sınırları korunmak şartıyla %60’a kadar artırılabilecek. Düzenlemeyle birlikte müteahhitleri ve mülk sahiplerini rahatlatacak muafiyetler de şu şekilde sıralandı:
- Yalnızca estetik amaçlı yapılan süs havuzları, pergola ve kamelyalar (bahçe alanının %20'sini aşmaması koşuluyla) emsal hesabına dahil edilmeyecek.
- Ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve ortak çatı terasları da inşaat alanı hesabından muaf tutulacak.
Ruhsat Süresi Dolan Projelere Yeni MevzuatRuhsat süresi dolan projeler için de kurallar yeniden yazıldı. Ruhsat aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaatına başlanmış projelerde; deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği yönünden güncel mevzuat hükümleri uygulanacak. Diğer teknik konularda ise eski hükümler geçerli sayılacak.
Buna karşın, 2 yıl içinde yapımına başlanmayan projeler ise mevcut ruhsat haklarını kaybedecek ve yeniden başvuru süreçlerini tamamen güncel mevzuata göre yapmak zorunda kalacak.