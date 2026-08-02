İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM: OFİSLER KONUTA DÖNÜŞÜYOR!

Ofislerin %60'ı Konut Olabilecek

Asansör Kuralları Yeniden Belirlendi

Tek müstakil konutlar hariç olmak üzere; bodrum dahil 3 katlı binalarda asansör boşluğu bırakılması zorunlu hale getirildi.

4 kat ve üzerindeki tüm yapılarda ise asansör yapılması mecburi olacak.

Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak kullanım alanı bulunması durumunda, asansörün mutlaka bodrum kata kadar inmesi gerekecek.

İnşaat Alanı Hesaplamalarında Esneklik

Yalnızca estetik amaçlı yapılan süs havuzları, pergola ve kamelyalar (bahçe alanının %20'sini aşmaması koşuluyla) emsal hesabına dahil edilmeyecek.

Ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve ortak çatı terasları da inşaat alanı hesabından muaf tutulacak.

Ruhsat Süresi Dolan Projelere Yeni Mevzuat

Mevcut Yapılarda Kazanılmış Haklar Korunuyor

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki yeni değişiklikler, gayrimenkul ve inşaat sektöründe büyük bir dönüşümün kapısını araladı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, belirli şartları taşıyan ofis ve büroların konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Asansör zorunluluğundan inşaat alanı hesaplamalarına kadar pek çok radikal kuralı beraberinde getiren yönetmeliğin öne çıkan detayları ise şöyle:Yeni düzenlemeye göre, uygulama imar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda yer alan ve ofis/büro ruhsatıyla inşa edilmiş yapılarda kullanım değişikliği yapılabilecek. Binaların toplam kullanım alanınınofisler konuta dönüştürülebilecek. Bu dönüşüm imkanından yararlanmak isteyenlerin tadilat ruhsatı işlemlerinitarihine kadar tamamlaması gerekecek.Yönetmelik değişikliğiyle bina tasarımına yönelik önemli kararlar da yürürlüğe girdi.İmar planında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; taban alanı katsayısı, toplam inşaat alanı sınırları korunmak şartıylaartırılabilecek. Düzenlemeyle birlikte müteahhitleri ve mülk sahiplerini rahatlatacak muafiyetler de şu şekilde sıralandı:Ruhsat süresi dolan projeler için de kurallar yeniden yazıldı. Ruhsat aldıktan sonrainşaatına başlanmış projelerde; deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği yönünden güncel mevzuat hükümleri uygulanacak. Diğer teknik konularda ise eski hükümler geçerli sayılacak.Buna karşın, 2 yıl içinde yapımına başlanmayan projeler ise mevcut ruhsat haklarını kaybedecek ve yeniden başvuru süreçlerini tamamen güncel mevzuata göre yapmak zorunda kalacak.İskan belgesi bulunan mevcut yapılarda gerçekleştirilecek esaslı tadilatlarda; taşıyıcı sistemin korunması, deprem, yangın ve yalıtım şartlarının sağlanması koşuluyla, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına imkan tanınacak.