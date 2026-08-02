IPARD III Programında Dört Önemli Yenilik Yürürlüğe Girdi

IPARD III Programında Dört Önemli Yenilik Yürürlüğe Girdi
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2026 21:58
90253 Okunma
0

IPARD III Programında Dört Önemli Yenilik Yürürlüğe Girdi

Türkiye’nin kırsal kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Bu doğrultuda IPARD III programında dört önemli yenilik yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Dr. Abdullah Ekşi, yapılan düzenlemelerin kırsal kalkınmaya ve üretime önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yürürlüğe giren dört önemli yeniliğin, hem yatırımcılar hem de üreticiler açısından önemli fırsatlar sunduğu ifade edildi.

"Ortopedik Engelli Oranına Sahip Yatırımcılarımız da Eklenmiştir"

IPARD III programı kapsamında yeni dönemde dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Proje sıralamasında avantaj sağlayacak bu düzenlemeyi Dr. Abdullah Ekşi şu sözlerle açıkladı:
"Bu kapsamda kadın ve gençlere uygulanan pozitif ayrımcılığa, bu çağrı dönemi ile birlikte %40 ila %59 oranında ortopedik engelli oranına sahip yatırımcılarımız da eklenmiştir. Engelli yatırımcılarımıza bundan sonra kadın yatırımcılarımız gibi proje sıralamasında ilave +10 puan verilerek projeleri ön plana çıkartılacaktır."

"Sulama Birlikleri de Yenilenebilir Enerji Desteklerinden Yararlanabileceklerdir"

Kamu altyapı yatırımları çerçevesinde üreticileri ve tarımsal üretimi doğrudan destekleyecek bir diğer önemli yenilik ise sulama altyapılarına yönelik oldu:
"Kamu altyapı yatırımları çerçevesinde sulama birlikleri de yenilenebilir enerji desteklerinden yararlanabileceklerdir."

"Leader Tedbiri Kapsamında Uygulanan Avans Oranımız %10'dan %30'a Yükseltilmiştir"

Yatırımcıların projelerini hayata geçirirken ihtiyaç duydukları finansal rahatlığı sağlamak adına avans oranlarında çok ciddi bir artışa gidildi:
"Leader tedbiri kapsamında uygulanan avans oranımız %10'dan %30'a yükseltilmiştir."

"Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri IPARD III Programı Kapsamına Dahil Edilmiştir"

Projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerinde yatırımcılara rehberlik edecek olan teknik destek mekanizması da resmen programın bir parçası haline getirildi:
"Danışmanlık hizmetleri tedbiri IPARD III programı kapsamına dahil edilmiştir."
Dr. Abdullah Ekşi, 40 yaş altı genç yatırımcılara bazı sektörlerde %5 ile %10 oranında, üretici örgütlerine ise %20 oranında ilave hibe uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak; yatırımcıları detaylı bilgi almak üzere kuruma davet etti ve hibelerden yararlanmak üzere proje başvurularını beklediklerini belirtti.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı