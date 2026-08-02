IPARD III Programında Dört Önemli Yenilik Yürürlüğe Girdi

"Ortopedik Engelli Oranına Sahip Yatırımcılarımız da Eklenmiştir"

"Bu kapsamda kadın ve gençlere uygulanan pozitif ayrımcılığa, bu çağrı dönemi ile birlikte %40 ila %59 oranında ortopedik engelli oranına sahip yatırımcılarımız da eklenmiştir. Engelli yatırımcılarımıza bundan sonra kadın yatırımcılarımız gibi proje sıralamasında ilave +10 puan verilerek projeleri ön plana çıkartılacaktır."

"Sulama Birlikleri de Yenilenebilir Enerji Desteklerinden Yararlanabileceklerdir"

"Kamu altyapı yatırımları çerçevesinde sulama birlikleri de yenilenebilir enerji desteklerinden yararlanabileceklerdir."

"Leader Tedbiri Kapsamında Uygulanan Avans Oranımız %10'dan %30'a Yükseltilmiştir"

"Leader tedbiri kapsamında uygulanan avans oranımız %10'dan %30'a yükseltilmiştir."

"Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri IPARD III Programı Kapsamına Dahil Edilmiştir"

"Danışmanlık hizmetleri tedbiri IPARD III programı kapsamına dahil edilmiştir."

Bu doğrultuda IPARD III programında dört önemli yenilik yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Dr. Abdullah Ekşi, yapılan düzenlemelerin kırsal kalkınmaya ve üretime önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yürürlüğe giren dört önemli yeniliğin, hem yatırımcılar hem de üreticiler açısından önemli fırsatlar sunduğu ifade edildi.IPARD III programı kapsamında yeni dönemde dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin kapsamı genişletildi. Proje sıralamasında avantaj sağlayacak bu düzenlemeyi Dr. Abdullah Ekşi şu sözlerle açıkladı:Kamu altyapı yatırımları çerçevesinde üreticileri ve tarımsal üretimi doğrudan destekleyecek bir diğer önemli yenilik ise sulama altyapılarına yönelik oldu:Yatırımcıların projelerini hayata geçirirken ihtiyaç duydukları finansal rahatlığı sağlamak adına avans oranlarında çok ciddi bir artışa gidildi:Projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerinde yatırımcılara rehberlik edecek olan teknik destek mekanizması da resmen programın bir parçası haline getirildi:Dr. Abdullah Ekşi, 40 yaş altı genç yatırımcılara bazı sektörlerde %5 ile %10 oranında, üretici örgütlerine ise %20 oranında ilave hibe uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak; yatırımcıları detaylı bilgi almak üzere kuruma davet etti ve hibelerden yararlanmak üzere proje başvurularını beklediklerini belirtti.