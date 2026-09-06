İnternetten İlan Verenlere Kötü Haber: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem

İnternetten İlan Verenlere Kötü Haber: Tüm Satış ve Kiralama Detayları Maliye'ye Bildirilecek

İnternet üzerinden ev, araç, eşya ve hizmet ilanı veren milyonlarca vatandaşı ve dijital platformları yakından ilgilendiren kritik vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre; ilan siteleri ve bu hizmeti sağlayan sosyal medya platformları, ilan verenlerin kimlik bilgileri ile satış ve kiralama detaylarını her ay düzenli olarak Maliye’ye bildirmekle yükümlü kılındı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi düzenlemesi, 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yapılan bu köklü değişiklikle birlikte internet üzerinden gerçekleştirilen ev, arsa, araç, ikinci el eşya ve her türlü hizmet satışı ile kiralamalarında kayıt dışı faaliyetlerin ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme; dijital platformlardan bilgi alınması, verilerin sistemli bir şekilde işlenmesi ve ihtiyaç halinde saklanmasına ilişkin çok sıkı denetim kurallarını da beraberinde getiriyor.

İlan Siteleri ve Sosyal Medyaya Her Ay "Elektronik Bildirim" Zorunluluğu

Tebliğe göre, ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan tüm dijital platformlar, topladıkları verileri her ay elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktaracak. Aylık olarak iletilecek bildirimlerde şu detayların yer alması zorunlu olacak:

Platform Bilgisi: İlan hizmetinin sunulduğu internet adresi ve alan adı.

Kimlik Bilgileri: İlan veren kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası veya şirketlerin vergi kimlik numarası (VKN).

İlan Detayları: Satışa veya kiralamaya konu olan ev, arsa, otomobil, ikinci el eşya ve hizmetlere ait tüm ilan detayları ile talep edilen fiyatlar.

Kapsam Genişletildi: İnternet Sağlayıcıları ve Sosyal Medya da Dahil Edildi

Hazırlanan tebliğ sadece bilinen e-ticaret ve ilan siteleriyle sınırlı kalmıyor. Düzenleme; sosyal medya platformlarını, internet erişimi sağlayan şirketleri, içerik sağlayıcılarını ve internet sitelerine barındırma (hosting) hizmeti veren tüm kuruluşları da kapsıyor.