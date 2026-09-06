Herkes memleketinde yaşasaydı Isparta’nın nüfusu kaç olurdu?

Isparta’nın nüfusu 564 bin 561 kişi olacaktı

Türkiye’nin en kalabalık ili Şanlıurfa olacaktı

Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103 kişi

3 milyon 205 bin 103 kişi Konya: 2 milyon 702 bin 482 kişi

2 milyon 702 bin 482 kişi İstanbul: 2 milyon 603 bin 870 kişi

2 milyon 603 bin 870 kişi Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449 kişi

2 milyon 486 bin 449 kişi Ankara: 2 milyon 75 bin 894 kişi

İstanbul’un nüfusu yaklaşık 2,6 milyona düşecekti

Ankara ve İzmir de sıralamada gerileyecekti

Göç veren iller üst sıralara çıkıyor

Isparta’nın çevresindeki iller nasıl sıralanıyor?

İl Simülasyondaki nüfus Isparta 564.561 Burdur 378.437 Antalya 1.255.834 Afyonkarahisar 1.168.259 Denizli 979.694 Konya 2.702.482 Muğla 667.264 Uşak 416.821

En düşük nüfuslu il Yalova olacaktı

Tunceli: 256 bin 768

256 bin 768 Bilecik: 271 bin 776

271 bin 776 Bayburt: 288 bin 939

288 bin 939 Bartın: 344 bin 965

344 bin 965 Kilis: 351 bin 806

Bu rakamlar ne anlama geliyor?

İllerin güncel ikamet nüfusu değildir.

Yeni bir nüfus sayımı anlamına gelmez.

Herkesin gerçekten memleketine döndüğü anlamına gelmez.

Göç hareketlerinin ortadan kaldırıldığı varsayımsal bir tabloyu ifade eder.

Isparta için dikkat çeken sonuç

Türkiye’de nüfusun illere göre dağılımı, yıllardır süren göç hareketleri nedeniyle önemli ölçüde değişti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirler farklı illerden gelen milyonlarca kişiye ev sahipliği yaparken, Anadolu’nun birçok kentinde doğup başka şehirlerde yaşayan geniş nüfus kitleleri bulunuyor.Peki herkes doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin nüfus haritası nasıl görünürdü?TÜİK verileri üzerinden hazırlanan, bu soruya dikkat çekici bir yanıt veriyor. Senaryoya göre bugün nüfusu yüksek olan bazı büyükşehirler sıralamada gerilerken, uzun yıllardır göç veren iller Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alıyor.Simülasyona göre Isparta, herkes kendi memleketinde yaşasaydısahip olacaktı.Bu rakamla Isparta, Türkiye genelindebulunacaktı.Isparta’nın nüfusu, senaryoda kendisinden hemen önce yer alannüfusunun altında kalırken,nüfusunun üzerinde yer alıyor.Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Bu rakam, Isparta’da fiilen yaşayan kişi sayısını değil,ifade ediyor.Simülasyonun en dikkat çekici sonucu ise Türkiye’nin zirvesinde ortaya çıkıyor.Herkes kendi memleketinde yaşasaydı:olacaktı.Bu tabloya görehaline gelecekti. Konya ve Diyarbakır da nüfus sıralamasında üst sıralara yükselirken, İstanbul’un nüfusu mevcut ikamet nüfusuna kıyasla oldukça düşük bir seviyede kalacaktı.Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, uzun yıllardır farklı illerden gelen vatandaşların yerleştiği bir merkez konumunda.Ancak herkes kendi memleketinde yaşasaydı İstanbul’un nüfusuolacaktı.Bu sonuç, İstanbul’un mevcut nüfusunun önemli bölümünün başka illerden gelen vatandaşlardan oluştuğunu gösteren çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor.Bugün milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, bu varsayımsal senaryoda nüfus bakımından Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır’ın gerisinde kalacaktı.Simülasyonda Ankara’nın nüfusu, İzmir’in nüfusu iseolarak hesaplanıyor.Bugünkü ikamet nüfuslarıyla karşılaştırıldığında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin nüfuslarının önemli ölçüde azalacağı görülüyor.Buna karşılık Sivas, Erzurum, Samsun, Mardin, Van ve Kahramanmaraş gibi iller, kendi nüfuslarına kayıtlı vatandaşların tamamının kentlerinde yaşaması halinde daha kalabalık şehirler haline geliyor.Türkiye’de iç göç hareketleri, illerin nüfus dağılımını doğrudan etkiliyor.Eğitim, istihdam, sanayi, sağlık hizmetleri ve ekonomik imkânlar nedeniyle büyükşehirlere yönelen vatandaşlar, doğdukları veya nüfusa kayıtlı oldukları illerin dışında yaşamlarını sürdürüyor.Bu nedenle nüfusa kayıtlı olunan ile göre hazırlanan simülasyonda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı iller dikkat çekici şekilde üst sıralara yükseliyor.Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Sivas ve Erzurum gibi iller, bu senaryoda bugünkü ikamet nüfuslarından farklı bir tablo ortaya koyuyor.Simülasyona göre Isparta’nın çevresindeki bazı illerin varsayımsal nüfusları şöyle:Bu tablo, Isparta’nın nüfusa kayıtlı vatandaşlarının önemli bir bölümünün kent dışında yaşadığını ve çevre illerle birlikte değerlendirildiğinde göç hareketlerinin bölgesel nüfus dağılımında etkili olduğunu gösteriyor.Simülasyonun en alt sırasında iseyer alıyor.Listeye göre Yalova’nın nüfusu, herkes kendi memleketinde yaşasaydıolacaktı.Yalova’yı:izliyor.Bu sonuçlar, bazı illerin mevcut nüfuslarının önemli bölümünü göç yoluyla kazandığını, bazı illerin ise nüfusa kayıtlı vatandaşlarının büyük kısmını başka şehirlerde barındırdığını ortaya koyuyor.“Herkes kendi memleketinde yaşasaydı” simülasyonu, Türkiye’nin gerçek nüfus sayımı değil. Bu çalışma,ortaya koyan varsayımsal bir nüfus dağılımını gösteriyor.Dolayısıyla listedeki rakamlar:TÜİK’in gerçek ikamet nüfusuna ilişkin 2025 ADNKS sonuçlarında Türkiye’nin toplam nüfusuolarak açıklanmıştı. Bu nedenle simülasyon rakamları ile ADNKS’deki ikamet nüfuslarının birbirinden farklı olduğu unutulmamalı.Isparta’nın simülasyondayer alması, kentin nüfusa kayıtlı vatandaşları ile kentte fiilen yaşayan nüfus arasındaki ilişkinin dikkat çekici olduğunu gösteriyor.Türkiye’nin nüfus haritası, herkesin kendi memleketinde yaşaması halinde önemli ölçüde değişecek; büyükşehirlerin bir kısmı gerilerken, Anadolu’nun birçok ili nüfus bakımından daha üst sıralara çıkacaktı.