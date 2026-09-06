Herkes memleketinde yaşasaydı Isparta’nın nüfusu kaç olurdu?Türkiye’nin nüfus haritası değişseydi Isparta 564 bin 561 kişiyle 59. sırada yer alacaktı.
Türkiye’de nüfusun illere göre dağılımı, yıllardır süren göç hareketleri nedeniyle önemli ölçüde değişti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirler farklı illerden gelen milyonlarca kişiye ev sahipliği yaparken, Anadolu’nun birçok kentinde doğup başka şehirlerde yaşayan geniş nüfus kitleleri bulunuyor.
Peki herkes doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin nüfus haritası nasıl görünürdü?
TÜİK verileri üzerinden hazırlanan “herkes kendi memleketinde yaşasaydı” simülasyonu, bu soruya dikkat çekici bir yanıt veriyor. Senaryoya göre bugün nüfusu yüksek olan bazı büyükşehirler sıralamada gerilerken, uzun yıllardır göç veren iller Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında yer alıyor.
Isparta’nın nüfusu 564 bin 561 kişi olacaktıSimülasyona göre Isparta, herkes kendi memleketinde yaşasaydı 564 bin 561 kişilik nüfusa sahip olacaktı.
Bu rakamla Isparta, Türkiye genelinde 59. sırada bulunacaktı.
Isparta’nın nüfusu, senaryoda kendisinden hemen önce yer alan Kocaeli’nin 592 bin 930 kişilik nüfusunun altında kalırken, Çanakkale’nin 555 bin 582 kişilik nüfusunun üzerinde yer alıyor.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Bu rakam, Isparta’da fiilen yaşayan kişi sayısını değil, Isparta nüfusuna kayıtlı kişilerin tamamının kentte yaşadığı varsayımını ifade ediyor.
Türkiye’nin en kalabalık ili Şanlıurfa olacaktıSimülasyonun en dikkat çekici sonucu ise Türkiye’nin zirvesinde ortaya çıkıyor.
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı:
- Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103 kişi
- Konya: 2 milyon 702 bin 482 kişi
- İstanbul: 2 milyon 603 bin 870 kişi
- Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449 kişi
- Ankara: 2 milyon 75 bin 894 kişi
Bu tabloya göre Şanlıurfa, İstanbul’u geride bırakarak Türkiye’nin en kalabalık ili haline gelecekti. Konya ve Diyarbakır da nüfus sıralamasında üst sıralara yükselirken, İstanbul’un nüfusu mevcut ikamet nüfusuna kıyasla oldukça düşük bir seviyede kalacaktı.
İstanbul’un nüfusu yaklaşık 2,6 milyona düşecektiTürkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul, uzun yıllardır farklı illerden gelen vatandaşların yerleştiği bir merkez konumunda.
Ancak herkes kendi memleketinde yaşasaydı İstanbul’un nüfusu 2 milyon 603 bin 870 kişi olacaktı.
Bu sonuç, İstanbul’un mevcut nüfusunun önemli bölümünün başka illerden gelen vatandaşlardan oluştuğunu gösteren çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor.
Bugün milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, bu varsayımsal senaryoda nüfus bakımından Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır’ın gerisinde kalacaktı.
Ankara ve İzmir de sıralamada gerileyecektiSimülasyonda Ankara’nın nüfusu 2 milyon 75 bin 894 kişi, İzmir’in nüfusu ise 1 milyon 943 bin 223 kişi olarak hesaplanıyor.
Bugünkü ikamet nüfuslarıyla karşılaştırıldığında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin nüfuslarının önemli ölçüde azalacağı görülüyor.
Buna karşılık Sivas, Erzurum, Samsun, Mardin, Van ve Kahramanmaraş gibi iller, kendi nüfuslarına kayıtlı vatandaşların tamamının kentlerinde yaşaması halinde daha kalabalık şehirler haline geliyor.
Göç veren iller üst sıralara çıkıyorTürkiye’de iç göç hareketleri, illerin nüfus dağılımını doğrudan etkiliyor.
Eğitim, istihdam, sanayi, sağlık hizmetleri ve ekonomik imkânlar nedeniyle büyükşehirlere yönelen vatandaşlar, doğdukları veya nüfusa kayıtlı oldukları illerin dışında yaşamlarını sürdürüyor.
Bu nedenle nüfusa kayıtlı olunan ile göre hazırlanan simülasyonda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı iller dikkat çekici şekilde üst sıralara yükseliyor.
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Ağrı, Sivas ve Erzurum gibi iller, bu senaryoda bugünkü ikamet nüfuslarından farklı bir tablo ortaya koyuyor.
Isparta’nın çevresindeki iller nasıl sıralanıyor?Simülasyona göre Isparta’nın çevresindeki bazı illerin varsayımsal nüfusları şöyle:
|İl
|Simülasyondaki nüfus
|Isparta
|564.561
|Burdur
|378.437
|Antalya
|1.255.834
|Afyonkarahisar
|1.168.259
|Denizli
|979.694
|Konya
|2.702.482
|Muğla
|667.264
|Uşak
|416.821
En düşük nüfuslu il Yalova olacaktıSimülasyonun en alt sırasında ise Yalova yer alıyor.
Listeye göre Yalova’nın nüfusu, herkes kendi memleketinde yaşasaydı 131 bin 80 kişi olacaktı.
Yalova’yı:
- Tunceli: 256 bin 768
- Bilecik: 271 bin 776
- Bayburt: 288 bin 939
- Bartın: 344 bin 965
- Kilis: 351 bin 806
Bu sonuçlar, bazı illerin mevcut nüfuslarının önemli bölümünü göç yoluyla kazandığını, bazı illerin ise nüfusa kayıtlı vatandaşlarının büyük kısmını başka şehirlerde barındırdığını ortaya koyuyor.
Bu rakamlar ne anlama geliyor?“Herkes kendi memleketinde yaşasaydı” simülasyonu, Türkiye’nin gerçek nüfus sayımı değil. Bu çalışma, nüfusa kayıtlı olunan il ile ikamet edilen il arasındaki farkı ortaya koyan varsayımsal bir nüfus dağılımını gösteriyor.
Dolayısıyla listedeki rakamlar:
- İllerin güncel ikamet nüfusu değildir.
- Yeni bir nüfus sayımı anlamına gelmez.
- Herkesin gerçekten memleketine döndüğü anlamına gelmez.
- Göç hareketlerinin ortadan kaldırıldığı varsayımsal bir tabloyu ifade eder.
Isparta için dikkat çeken sonuçIsparta’nın simülasyonda 564 bin 561 kişiyle 59. sırada yer alması, kentin nüfusa kayıtlı vatandaşları ile kentte fiilen yaşayan nüfus arasındaki ilişkinin dikkat çekici olduğunu gösteriyor.
Türkiye’nin nüfus haritası, herkesin kendi memleketinde yaşaması halinde önemli ölçüde değişecek; büyükşehirlerin bir kısmı gerilerken, Anadolu’nun birçok ili nüfus bakımından daha üst sıralara çıkacaktı.