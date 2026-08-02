Gönen'de uyuşturucu operasyonu: 64 bin kullanımlık sentetik madde ele geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gönen ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 64 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 64 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.