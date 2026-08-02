Gökkubbe için dev dönüşüm başlıyor

Gökkubbe için dev dönüşüm başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 16.07.2026 12:02
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Gökkubbe için dev dönüşüm başlıyor

Isparta Belediyesi, Gökkubbe Fuar Alanı'nı spor, kültür ve sosyal etkinliklerin merkezi haline getirecek kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Proje için ilk etapta 92 milyon 800 bin liralık hibe desteği sağlandı.

Isparta'da uzun yıllardır fuar ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Gökkubbe Fuar Alanı, kapsamlı bir dönüşüm projesiyle yeniden kente kazandırılıyor. Isparta Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında gündeme gelen projeyle birlikte alanın çok amaçlı bir yaşam ve etkinlik merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projenin ilk etabı için 92 milyon 800 bin lira hibe desteği alındığını belirterek, çalışmaların hukuki sürecin tamamlanmasının ardından hız kazanacağını ifade etti.

Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda uygulanacak proje kapsamında, merkezde yer alacak doğal çim zemin; güreş, okçuluk ve farklı spor branşlarının kullanımına uygun şekilde düzenlenecek. Alanın çevresine inşa edilecek tribünlerle birlikte spor organizasyonlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerin de rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme tamamlandığında Gökkubbe, konserlerden festivallere, mezuniyet törenlerinden kültürel organizasyonlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Projede sporcular için soyunma odaları, misafir ağırlama alanları ve organizasyonlara yönelik destek birimleri de yer alacak.

Ulaşım ve otopark konusunda da önemli düzenlemelerin planlandığını belirten Başdeğirmen, tur otobüsleri için özel park alanları oluşturulacağını, ana otopark ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yaklaşık bin araçlık park kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Projeyle birlikte oluşturulacak geniş etkinlik alanının büyük organizasyonlara uygun hale getirileceğini belirten Başdeğirmen, yapılan planlamalara göre aynı anda 80 bine kadar ziyaretçiye ev sahipliği yapabilecek modern bir yaşam alanının Isparta'ya kazandırılacağını ifade etti. Böylece Gökkubbe'nin, kentin spor, kültür ve sosyal yaşamına uzun yıllar hizmet verecek önemli merkezlerden biri olması hedefleniyor.

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