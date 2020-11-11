ROSEMİX'TEN DOĞAL KOLONYLA ÇEŞİTLERİ
Kişisel bakım, gül ve lavanta ürünlerinin yanısıra, Rosemix kolonyalarıylada öne çıkıyor.
Birbirinden güzel farklı koku seçenekleriyle teninize ferahlık verirken yüksek derecesiyle dezenfekte etkisiyle hijyen sağlayan kolonya çeşitleri Isparta'da Rosemix'te.
Rosemix tesilerinde üretilen efsane kokularıyla gül, lavanta, yasemin çiçeği, tütün ve limon kolonyaları, toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır. Ayrıca kurumlar,şirketler, ve işyerleri için taşınabilir veya istenilen ebatlarda özel olarak ambalajlı kolonya üretilmektedir.
Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.
Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon: 0 246 224 15 15