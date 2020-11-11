ROSEMİX'TEN DOĞAL KOLONYLA ÇEŞİTLERİ

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Kişisel bakım, gül ve lavanta ürünlerinin yanısıra, Rosemix kolonyalarıylada öne çıkıyor.Birbirinden güzel farklı koku seçenekleriyle teninize ferahlık verirken yüksek derecesiyle dezenfekte etkisiyle hijyen sağlayan kolonya çeşitleri Isparta'da Rosemix'te.Rosemix tesilerinde üretilen efsane kokularıyla gül, lavanta, yasemin çiçeği, tütün ve limon kolonyaları, toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır. Ayrıcaüretilmektedir.Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.