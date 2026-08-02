Eyfel Kulesi'nde yükselen ezan duygulandırdı

Isparta'dan Fransa'ya gezi için giden vatandaşların Paris ziyaretinde yaşanan anlamlı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eyfel Kulesi'nde okunan akşam ezanı, geziye katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Isparta'dan düzenlenen gezi programıyla Fransa'nın başkenti Paris'e giden vatandaşlar, şehrin simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'ni ziyaret etti.

Temmuz ayında gerçekleştirilen gezi sırasında akşam vaktinin girmesiyle birlikte Ispartalı bir vatandaş, Eyfel Kulesi'nin seyir bölümünde akşam ezanını okumaya başladı. O anlar geziye katılan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyfel Kulesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde yükselen ezan sesi, gezi grubundaki vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Görüntüler daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılırken, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi ve beğeni topladı.

Paris'te yaşanan bu anlamlı an, geziye katılan vatandaşların unutamayacakları hatıralar arasında yerini aldı. Video, sosyal medyada farklı kesimlerden birçok kullanıcı tarafından paylaşılmaya devam ediyor.