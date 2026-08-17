Eğirdir Gölü İçin Tarihi Adım: "İklim Dirençli Eğirdir" Projesi Başladı!

Eğirdir Gölü'nde döngüsel ekonomiyi tesis etmek, yeşil çözümler üretmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı bölgenin direncini artırmak amacıyla hazırlanan "İklim Dirençli Eğirdir" projesi resmen hayata geçirildi. Avrupa Birliği destekli yürütülen projenin detaylarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen açıklandı.

Kurumlar Eğirdir Gölü İçin Güçlerini Birleştirdi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) koordinatörlüğünde yürütülen projede; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) proje paydaşları arasında yer alıyor.

Arıtılmış Su Mevzuata Uygun Şekilde Yeniden Kullanılacak

Projenin en kritik hedeflerinden biri, arıtılmış suyun tarım ve üretimde yeniden kullanım imkanlarının araştırılması olacak. İl Müdürü Bekir Çelen, bu uygulamanın mevzuatın öngördüğü kalite standartları tam olarak sağlandıktan sonra sahaya aktarılacağını belirterek, daha az suyla daha verimli ve çevreye duyarlı üretim modellerinin hedeflendiğini vurguladı.

Sudaki Alg Biyokütlesi Ekonomiye Kazandırılacak

Göl ekosisteminde zaman zaman aşırı çoğalarak su kalitesini olumsuz etkileyen alg (yosun) popülasyonu, kontrollü yöntemlerle gölden uzaklaştırılacak. Toplanan bu biyokütlenin döngüsel ekonomi anlayışıyla faydaya dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği ise yapılacak bilimsel analizlerin ardından netlik kazanacak.

Su Kalitesi Dijital Panolardan Şeffafça Paylaşılacak

Eğirdir Gölü’nün su kalitesi kurulacak izleme sistemleriyle anlık olarak takip edilecek. Elde edilen veriler, ilçeye yerleştirilecek dijital panolar aracılığıyla vatandaşların erişimine açılacak. Böylece gölün güncel durumunun yalnızca kurum dosyalarında kalmayıp Eğirdirli hemşehriler tarafından da şeffaf bir şekilde takip edilmesi sağlanacak.