Eğirdir’de festival coşkusu başladı

Eğirdir’de festival coşkusu başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2026 22:28
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Eğirdir’de festival coşkusu başladı

Isparta’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçelerinden Eğirdir’de bu yıl ilki düzenlenen 2026 Tarım, Sanat, Kültür, Turizm ve Spor Festivali renkli görüntülerle başladı.

Festivalin açılış programına katılan Isparta Valisi Abdullah Erin, vatandaşlarla bir araya gelerek festival heyecanına ortak oldu.

Eşsiz göl manzarası, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan, aynı zamanda “Sakin Şehir” unvanına sahip Eğirdir’de festival kapsamında dört gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kültürden sanata, tarımdan spora kadar birçok farklı programın yer alacağı festivalin, ilçenin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Programda vatandaşlarla buluşan Vali Erin, tüm Ispartalıları ve misafirleri festival coşkusunu yaşamaya davet ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Erin, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer başta olmak üzere Eğirdir Kaymakamlığına ve katkı sunan tüm kurum ile kuruluşlara teşekkür ederek festivalin ilçeye ve Isparta’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğirdir’de başlayan festival, dört gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

 

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