Eğirdir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi: Başkan Özer’den Önemli Açıklamalar

Eğirdir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi: Başkan Özer’den Önemli AçıklamalarEğirdir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla araç ve iş makinesi filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Hizmet kapasitesini artırmak ve taleplere daha çabuk cevap verebilmek adına alınan yeni araçlar, belediye hizmet binası önünde düzenlenen bir tanıtım programıyla sergilendi.
Tanıtım programına Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve belediye personeli katıldı. Başkan Özer ve ekibi, filoya katılan yeni araçları yakından inceledi. Programın ardından yeni araçlar, ilçe merkezinde oluşturulan bir konvoyla vatandaşların beğenisine sunuldu.
"Bu Başarı Hepimizin, Alın Teriyle Büyüyoruz"Tanıtım töreninde bir konuşma gerçekleştiren Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, elde edilen başarıların tek bir kişiye ait olmadığını, tüm belediye personelinin emeğiyle bu noktaya gelindiğini vurguladı. Başkan Özer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu başarı, alın teriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızındır. Alın teriyle büyüyen belediyemizin başarısı hepimizindir. Biz buraya efendi olmaya değil, bu güzel ilçemizin hizmetkarı olmaya geldik ve hep birlikte hizmetkar olmaya devam ediyoruz."
Borçlar Azaldı, Yatırımlar Nakit Parayla YapıldıYaklaşık 2,5 yıl önce göreve başladıklarında karşılaştıkları zorluklara değinen Başkan Özer, belediyenin mali yapısında gerçekleştirdikleri büyük dönüşümü rakamlarla açıkladı. Göreve geldiklerinde 600 milyon liranın üzerinde olan belediye borcunu 100 milyon lira civarına düşürdüklerini belirten Özer, çarpıcı bir kıyaslamada bulundu:
- Eski Borç Stoğu: 600 milyon TL'nin üzerinde.
- Mevcut Borç Stoğu: Yaklaşık 100 milyon TL.
- Öngörülen Durum: Eğer eski mali yönetim anlayışı devam etseydi, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla belediyenin borcu 3 milyar TL'ye yaklaşacaktı.
Kredi Değil, Peşin ÖdemeFiloya kazandırılan son araçlar hakkında da bilgi veren Başkan Özer, bu yatırımların hiçbir borçlanma veya kredi olmaksızın tamamen nakit parayla yapıldığını şu sözlerle duyurdu:
"Son olarak 12 adet 2026 model, sıfır kilometre minibüs ve hizmet aracını güzel ilçemize kazandırdık. Peki bunları krediyle mi aldık? Hayır. Bunların hepsini nakit parayla aldık. Hiç kimseye bir kuruş borcumuz yok!"