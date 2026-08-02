Eğirdir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi: Başkan Özer’den Önemli Açıklamalar

"Bu Başarı Hepimizin, Alın Teriyle Büyüyoruz"

"Bu başarı, alın teriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızındır. Alın teriyle büyüyen belediyemizin başarısı hepimizindir. Biz buraya efendi olmaya değil, bu güzel ilçemizin hizmetkarı olmaya geldik ve hep birlikte hizmetkar olmaya devam ediyoruz."

Borçlar Azaldı, Yatırımlar Nakit Parayla Yapıldı

Eski Borç Stoğu: 600 milyon TL'nin üzerinde.

600 milyon TL'nin üzerinde. Mevcut Borç Stoğu: Yaklaşık 100 milyon TL.

Yaklaşık 100 milyon TL. Öngörülen Durum: Eğer eski mali yönetim anlayışı devam etseydi, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla belediyenin borcu 3 milyar TL'ye yaklaşacaktı.

Kredi Değil, Peşin Ödeme

"Son olarak 12 adet 2026 model, sıfır kilometre minibüs ve hizmet aracını güzel ilçemize kazandırdık. Peki bunları krediyle mi aldık? Hayır. Bunların hepsini nakit parayla aldık. Hiç kimseye bir kuruş borcumuz yok!"

"Parti ve Görüş Ayrımı Yapmadan Hizmet Ediyoruz"

Tanıtım programına Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve belediye personeli katıldı. Başkan Özer ve ekibi, filoya katılan yeni araçları yakından inceledi. Programın ardından yeni araçlar, ilçe merkezinde oluşturulan bir konvoyla vatandaşların beğenisine sunuldu.Tanıtım töreninde bir konuşma gerçekleştiren Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, elde edilen başarıların tek bir kişiye ait olmadığını, tüm belediye personelinin emeğiyle bu noktaya gelindiğini vurguladı. Başkan Özer, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Yaklaşık 2,5 yıl önce göreve başladıklarında karşılaştıkları zorluklara değinen Başkan Özer, belediyenin mali yapısında gerçekleştirdikleri büyük dönüşümü rakamlarla açıkladı. Göreve geldiklerindeolan belediye borcunudüşürdüklerini belirten Özer, çarpıcı bir kıyaslamada bulundu:Filoya kazandırılan son araçlar hakkında da bilgi veren Başkan Özer, bu yatırımların hiçbir borçlanma veya kredi olmaksızın tamamen nakit parayla yapıldığını şu sözlerle duyurdu:Göreve geldikleri ilk günden itibaren hiçbir vatandaşı dini, dili, ırkı, partisi veya görüşü sebebiyle ayırt etmediklerini ifade eden Mustafa Özer, Eğirdir merkezinin yanı sıra köylere de aynı kararlılıkla hizmet götürdüklerini belirtti. Önlerine çıkan engelleri ve setleri ilk günkü azim ve aşkla aşarak yollarına devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı, bu vizyonel duruşta ve başarıda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılığının da büyük payı olduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.