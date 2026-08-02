Eğirdir-Barla yolunda yangın paniği! Ulaşım durma noktasına geldi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi ile Barla beldesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Alevler nedeniyle yolda ulaşım aksarken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin büyümesini ve çevredeki alanlara yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle güvenlik amacıyla bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bazı noktalarda araç geçişleri durma noktasına geldi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, sürücülere Eğirdir-Barla güzergâhında dikkatli olmaları ve görevlilerin uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yolun yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.