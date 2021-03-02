55 YAŞ ÜSTÜ Z KUŞAĞINA YETİŞTİ

ONLİNE MAĞAZALARIN YENİ HEDEF KİTLESİ

İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social'ın, Hootsuit ile birlikte yaptığı "Dijital 2021 Türkiye" araştırmasının sonuçları yayınlandı.İnternet kullanan 16-64 yaş aralığındaki kişilerin katıldığı araştırmaya göre, 2020 yılında bilgisayar sahipliği oranı yüzde 71,2 olurken, akıllı telefon kullanıcılarının oranı yüzde 97,2 ile rekor seviyeye ulaştı.Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımın artması, internette geçirilen süreyi de uzattı. Türk insanının internette geçirdiği sürenin ortalaması 7 saat 57 dakika olarak tespit edildi.Online alışveriş verilerini de ortaya koyan araştırmaya göre, e-ticaret pazarı geçen yıl yüzde 43 büyürken, kişi başı online alışveriş miktarı 304 ABD doları olarak gerçekleşti.2020 yılında internet kullanıcılarının yüzde 89'u ürün ya da hizmet almak için arama motorlarını kullandı; yüzde 89,5'i de online alışveriş sitelerini ziyaret etti.Bu arama ve ziyaretleri alışverişle sonlandıranların oranı ise yüzde 75'e ulaştı.Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmaya göre, internet kullanan 16-64 yaş grubundaki 37,2 milyon kişinin 2020'de internetten alışveriş yaptığını belirterek, "TÜİK'in 2019 verileri ile karşılaştırdığımızda e-ticaret müşteri sayısında 8 milyon kişilik artış söz konusu. İlginç olan e-ticaret ekosistemine pandemi döneminde dahil olanların büyük çoğunluğunun 55 yaş üstü olması. 55-64 yaş grubunda geçmiş yıllarda yüzde 30-40 aralığında olan internetten alışveriş yapanların oranı, geçen yıl yüzde 70,5 olarak saptandı. Z kuşağında bu oran yüzde 76. E-Ticaret, Z kuşağı ile büyüyecek derken, sürprizi 55 yaş üstü yaptı" diye konuştu.Eskiden "çekingen" olarak tanımladıkları, muhafazakâr ve yeniliklere hemen cevap vermeyen 55 yaş üstü tüketici grubunun, Covid-19'un da zorlamasıyla internetten alışverişe başladığını kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi:"Bu yeni gruba eskiden '5 kiloluk deterjanı marketten alıp kendiniz taşımak yerine online olarak alın kapınıza kadar gelsin' dediğimizde 'yok ben taşırım teşekkürler' cevabını almış ve online alışverişe ikna edememiştik. 'Bakın size indirim kodu verelim, online daha ucuz, hatta Avantajix size üste para versin' dediğimizde de çok cılız bir etki görmüştük. Covid-19 krizi, bu grubun online alışverişe girmesini engelleyen güven, hukuk, eğitim gibi nedenleri ikinci plana itip, sağlık, mesafe, zorunluluk gibi nedenleri öne çıkarınca yepyeni bir tüketici profili internetten alışverişin pratikliği, seçenek çokluğu, ucuzluğu ve güvenilirliği ile tanıştı ve çok sevdi. E-ticaret ekositemine hızlı bir giriş yapan 55 yaş üstü, artık online mağazaların öncelikli hedef kitlesi haline geldi."