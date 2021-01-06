Isparta-Burdur Dostluk Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Kardeş şehrimiz Burdur ile aramızdaki mesafeyi 14 km’ye düşürecek dostluk yolundaki çalışmalar devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu Isparta-Burdur dostluk yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi, Karayolları 135. Şube Şefi Adem Aydemir’den ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Uzun bir süredir kardeş iki şehrin hayali olan dostluk yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Duble yol olarak yapımı devam eden yolda alt ve üst geçitlerin yanı sıra bir çok sanat yapısı da yer alıyor. 2021 yılı sonunda bitirilmesi hedeflen yolun tamamlanmasıyla birlikte Isparta-Burdur arasındaki seyahat süresi 15 dakikaya düşmüş olacak. Şu ana kadar yolun 6,5 Km’lik kısmında BSK asfalt çalışmaları tamamlandı.



Isparta’da devam eden büyük projelerden biri olan Isparta - Burdur dostluk yolunda çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor