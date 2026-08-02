DSİ'den Bölgesel Seferberlik: Taşkın Riskine Karşı Makineli Çalışmalar Hız Kesmeden Sürüyor

Su, Yaşamın ve Üretimin Ana Girdisi

Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atı

3 İlde Eş Zamanlı Yoğun Mesai

Isparta - Eğirdir: Aşağı Gökdere’de meydana gelen taşkın hadisesi sırasındaki ve sonrasındaki tanzim ve dere yatağı ıslah çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Aşağı Gökdere’de meydana gelen taşkın hadisesi sırasındaki ve sonrasındaki tanzim ve dere yatağı ıslah çalışmaları titizlikle devam ediyor. Burdur - Bucak: Elsazı Bulanık Suyu Deresi’nde tanzim ve taş tahkimat çalışmaları yürütülüyor.

Elsazı Bulanık Suyu Deresi’nde tanzim ve taş tahkimat çalışmaları yürütülüyor. Afyonkarahisar - Sandıklı: Hocalar Köyü’nde dere temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Hedef: Can, Mal ve Üretim Güvenliği

"Olası afetlerin önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini güvence altına almak için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, aynı zamanda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine de doğrudan katkı sağlıyor."

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, suyun yaşamsal öneminin yanı sıra tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden biri olduğunu vurguladı. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini belirten Balta, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü ve olumlu etkinin, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğunu ifade etti.DSİk su arıtımı ve taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunuyor.Mühendislik yapılarının yanı sıraillerinde faaliyet gösteren, bölge genelinde taşkın risklerini azaltmak, tarım arazilerini korumak ve su akışını düzenlemek amacıyla makineli çalışma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.Genel Müdür Mehmet Akif Balta’nın paylaştığı bilgilere göre, güçlü makine parkı ve uzman personelle sahada aktif görev yapan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar şu noktalarda yoğunlaşıyor:Nehir ve dere yataklarında temizlik, tanzim, tahkimat ve rüsubat temizliği çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Balta, bu yoğun mesainin temel amacını şu sözlerle özetledi:DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sorumluluk sahasındaki tüm su kaynaklarını en verimli ve güvenli şekilde yönetmek amacıyla saha çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, kurumun taşkın risklerini minimize etme vizyonu doğrultusunda yatırımların kesintisiz süreceğini kaydetti.