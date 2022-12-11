ISPARTA'DA MEVSİMLİK TAZE BALIKLAR HER ZAMAN KAYA BALIK'TA

Uzmanlar kış aylarında vücudun direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Karada balık Kaya Balık'tan alınır...!

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Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

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0246 220 20 70

















































