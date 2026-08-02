Davraz Mahallesi'nde kaza bitmiyor! Mahalle sakinleri çözüm bekliyor

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde bulunan Çelikkent Sitesi kavşağında bir kez daha trafik kazası meydana geldi. Aynı noktada sık sık benzer kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri, kavşağa acil trafik düzenlemesi yapılmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Davraz Mahallesi Çelikkent Sitesi kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Mahalle sakinleri, söz konusu kavşakta daha önce de birçok kazanın yaşandığını belirterek, gerekli trafik işaretlerinin yetersiz olmasının sürücüler için büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Özellikle kavşakta "Dur" levhasının bulunmadığını dile getiren vatandaşlar, bu eksikliğin kazalara zemin hazırladığını savundu.

Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan mahalle halkı, kavşağa "Dur" levhası başta olmak üzere gerekli trafik işaretlerinin yerleştirilmesini ve kalıcı bir trafik düzenlemesi yapılmasını talep etti.

Mahalle sakinleri, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini beklediklerini söyledi.