DAVRAZ HOME DESİNG AÇILDI

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"üreticiden tüketiciye" sloganıyla kendi tesilerinde imal ettiği ürünleri direkt müşteriye en uygun fiyatlarla ulaştırıyor. Ahşap bu tesilerde şekilleniyor ve isteğinize göre mobilyalar tasarlanıyor. Davraz Home Desing, depo giderleri gibi maliyetleri ortadan kaldırarak ürünlerini müşterilerine sunar.Koltuk Takımı, Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı Modelleri, TV üniteleri, aksesuar ve evinizi güzelleştirecek yüzlerce ürün, Davraz Home Desing'deDavraz Home Desing hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!Aynı zamanda Türkiye'dezirveye yazanDavraz Home Desingyön veren tasarımlarıyla Pirimehmet mahallesi 1732 sokak No:6 da...