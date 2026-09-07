Coğrafi İşaretli Sütçüler Kekiğinde Yağış Bereketi: Hem Üreticinin Hem Aktarın Yüzü Güldü

Coğrafi İşaretli Sütçüler Kekiğinde Yağış Bereketi: Hem Üreticinin Hem Aktarın Yüzü Güldü
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2026 02:31
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Coğrafi İşaretli Sütçüler Kekiğinde Yağış Bereketi: Hem Üreticinin Hem Aktarın Yüzü Güldü
 
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yetişen ve dünyadaki ilk üç kekik türü arasında gösterilen "Sütçüler Kekiği" (Tota Kekiği), bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte verimde büyük bir artış yaşadı. Endemik yapısı, yüksek aroması ve uçucu yağ oranıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili bulunan ürün, hem toplayan köylülerin hem de aktar esnafının yüzünü güldürdü.
 

"Zengin İçeriğiyle Şifa Kaynağı"

Sütçüler kekiğinin insan sağlığına faydalarına değinen Aktar Meral Gökkuş, ürünün yüksek etken madde oranına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:
 
"Bitki olarak içeriğinde bulunan timol ve kavrakrol gibi maddeler, kekiğin yüksek oranda yağ içermesini ve kalitesinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda A ve C vitaminleri açısından da çok zengin. Hem cilt hem de göz sağlığı için oldukça faydalı olan Sütçüler kekiği; bağışıklık sistemini güçlendirmede, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda ve mide rahatsızlıklarında sıklıkla tercih ediliyor."
Kekiğin çay olarak demlenip içilebildiğini veya yağının kullanılabildiğini belirten Gökkuş, hamilelerin, emziren kadınların ve düzenli ilaç kullananların mutlaka doktor kontrolünde tüketmesi gerektiği uyarısında da bulundu.
 

Yağışlar Verimi Artırdı, Bölge Halkı Memnun

Sütçüler kekiğinin bölgede "Tota Kekiği" veya "Yayla Kekiği" olarak da bilindiğini ifade eden Gökkuş, bu yılki verim artışının pazara olumlu yansıdığını dile getirdi:
 
"Bu sene yağışların artmasıyla birlikte üretimde ciddi bir artış oldu. Yüksek rakımlı dağlardan binbir emekle bu ürünü toplayan köylülerimiz, ürün bolluğu sayesinde daha rahat satış yapabildi ve emeklerinin karşılığını aldı. Isparta genelinde de en çok talep gören kekik türü zaten bizim bu kekiğimizdir."

Sütçüler Kekiği ve Yağının Fiyatı Ne Kadar?

Sütçüler kekiğinin hafif bir bitki olması nedeniyle genellikle gramajlı olarak satıldığını belirten aktar esnafı, güncel satış fiyatlarını da paylaştı:
 
  • Sütçüler Kekiği (Kuru): 100 gramı 100 TL
  • %100 Saf Kekik Yağı: Şişesi 150 TL
Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı korunmak isteyen vatandaşların, Sütçüler kekiği ve kekik yağına yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.
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