CHP'de istifa dalgası sürüyor: Eski İl Başkanı Vedat Şenol da partisinden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan istifa sürecine bir isim daha eklendi. CHP Isparta Eski İl Başkanı Vedat Şenol, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Şenol, istifa kararını kamuoyuyla paylaştığı açıklamasında, partide son dönemde yaşanan yönetim anlayışı değişikliği ve siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel döneminde izlenen politikaların kendi görüşleriyle örtüşmediğini ifade eden Şenol, bu nedenle partisinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getiren Şenol, istifasının kişisel değerlendirmeler sonucunda alındığını vurguladı.

CHP'de son dönemde peş peşe gelen istifalar, Isparta siyasetinde de dikkat çekmeye devam ederken, Vedat Şenol'un ayrılığı kent siyasetinde yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

Şenol'un istifasına ilişkin CHP Isparta İl Başkanlığı'ndan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.