Burdur ve Isparta arasında şiş tartışması büyüyor: Lezzetin adı gündemde İki komşu şehir arasında başlayan yöresel lezzet tartışması, esnaf temsilcilerinin açıklamaları ve sokak röportajlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Burdur ve Isparta arasında uzun yıllardır damaklarda buluşan şiş köfte, bu kez adı üzerinden gündeme geldi. Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Kandemir’in, Burdur Şiş’in bazı çevrelerde “Isparta Şiş” adıyla anılmasına tepki göstermesiyle başlayan tartışma, kısa sürede iki kentte de geniş yankı buldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen açıklama Hakan Kandemir, “Burdur’un Değerlerine Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamada, Burdur Şiş’in kentin önemli gastronomi değerlerinden biri olduğunu belirtti. Kandemir, ürünün başka bir şehir adıyla tanıtılmasına karşı çıkarak, “Isparta Şiş diye bir değer yoktur; Burdur Şiş vardır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yalnızca yemeğin adına değil, arkasındaki esnaf kültürüne ve geleneksel üretim yöntemine de dikkat çeken Kandemir, Burdur Şiş’in kentle özdeşleşmiş bir değer olduğunu savundu. Ayrıca gül, halı ve lavanta gibi bölgeyle ilişkilendirilen başka değerler üzerinden de eleştirilerde bulundu.

Kandemir’in açıklamasının sonunda kullandığı “Yettiniz gari!” ifadesi ise tartışmanın sosyal medyada daha fazla konuşulmasına neden oldu. Burdur Şiş’in yapılışını da anlattı Tartışmanın ardından Kandemir, Burdur Şiş’in geleneksel hazırlanışını gösteren bir video paylaştı. Videoda etin hazırlanması, dinlendirilmesi, özel şişlere sarılması ve meşe kömüründe pişirilmesi gibi aşamalara yer verildi.

Böylece tartışma yalnızca “Hangi şehirde anılmalı?” sorusuyla sınırlı kalmadı. Yemeğin hazırlanış biçimi, kullanılan malzemeler, ustalık ve yöresel mutfak kültürünün korunması da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Isparta’dan yanıt: “Kardeş şehirleriz” Burdur’dan gelen açıklamaya Isparta Kebapçı, Lokantacı, Pastacı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Özgür Tunçbilek’ten yanıt geldi.

Tunçbilek, Isparta ve Burdur’un komşu ve kardeş şehirler olduğunu belirterek, iki kentin kültürel değerlerinin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Şişin her iki şehirde de sevilen bir lezzet olduğunu vurgulayan Tunçbilek, Burdur’un kendi değerlerine sahip çıkmasının doğal olduğunu, Isparta’nın da kendi gastronomik kimliğini koruma hakkı bulunduğunu söyledi.

Tunçbilek’in kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, tartışmanın kardeşlik ilişkilerine zarar vermemesi gerektiği vurgulanırken, Isparta’nın adı ve yerel değerleri üzerinden hüküm verilmesine de karşı çıkıldı. “Burdur Şiş, 15 dakika sonra Isparta Şiştir” Tunçbilek’in dikkat çeken ifadelerinden biri de şişin iki şehir arasındaki ortak kültürel bağa işaret eden sözleri oldu. Isparta’da ve Burdur’da benzer lezzetlerin tüketildiğini belirten Tunçbilek, tartışmanın anlamsız olduğunu savundu.

Bu açıklama, iki şehir arasındaki mutfak kültürünün birbirinden tamamen bağımsız değerlendirilemeyeceği yönündeki görüşleri yeniden gündeme taşıdı. Tartışma sokağa da yansıdı Şiş tartışması yalnızca esnaf temsilcilerinin açıklamalarıyla sınırlı kalmadı. Isparta’da gerçekleştirilen sokak röportajlarında vatandaşlara “Şiş Isparta’nın mı, Burdur’un mu?” sorusu yöneltildi.

Röportajlarda farklı görüşler dile getirilirken, vatandaşların bir bölümünün yemeği iki şehrin ortak damak kültürünün parçası olarak değerlendirdiği görüldü. Böylece sosyal medyada başlayan tartışma, kent merkezinde vatandaşların da görüşlerini paylaştığı bir gündem maddesine dönüştü. Burdur’dan yeni destek mesajı Burdur’daki tartışmaya Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Osman Kurt da katıldı. Kurt, Burdur Şiş’in kentin önemli gastronomi değerlerinden biri olduğunu belirterek, ürünün kendi adıyla tanıtılması gerektiği yönündeki görüşlere destek verdi.

Burdur’da yapılan değerlendirmelerde, yöresel ürünlerin isimlerinin korunması, coğrafi işaretlerin doğru kullanılması ve kentlerin kendi gastronomik değerlerine sahip çıkması gerektiği vurgulandı. Mesele yalnızca bir yemek değil Burdur Şiş ve Isparta Şiş tartışması, aslında iki komşu kentin mutfak kültürünün ne kadar iç içe olduğunu da ortaya koydu. Aynı coğrafyada yaşayan, benzer ürünleri tüketen ve ortak kültürel bağlara sahip iki şehirde, yöresel lezzetlerin isimleri zaman zaman aidiyet tartışmalarına konu olabiliyor.

Burdur cephesinde lezzetin kent kimliğiyle özdeşleştiği ve “Burdur Şiş” adıyla korunması gerektiği savunulurken, Isparta tarafında ise tartışmanın iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerini zedelememesi gerektiği ifade ediliyor.

Şimdilik tartışmanın merkezinde, şiş köftenin hangi adla anılması gerektiği sorusu bulunuyor. Ancak ortaya çıkan açıklamalar, meselenin yalnızca bir menü ismi olmadığını; yöresel mutfak, esnaf emeği, coğrafi işaretler ve şehir kimliği gibi başlıkları da kapsadığını gösteriyor.

Burdur ve Isparta’nın şiş tartışması, sosyal medyada ve yerel kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, iki kentin ortak mutfak kültürünün nasıl tanımlanacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.