Bozanönü'ndeki hava aracı olayında gerçek ortaya çıktı: Kaza değil, sert rüzgar etkili oldu

Isparta merkeze bağlı Bozanönü Köyü yakınlarında dün yaşanan ve ilk etapta "uçak düştü" iddialarıyla gündeme gelen olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen son bilgilere göre olayın bir uçak kazası olmadığı öğrenildi.

İlk olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından bölgede bir uçağın düştüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak pilot kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaşanan olayın, olumsuz hava şartlarından kaynaklandığı belirtildi.

Sert rüzgar havalanmasına izin vermedi

Edinilen bilgilere göre hafif hava aracı, bölgede etkili olan sert rüzgar nedeniyle planlanan şekilde havalanamadı. Kontrolü sağlamakta zorlanan pilot, hava aracını yerleşim alanlarından uzak boş bir araziye yönlendirdi.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği öğrenildi. Hava aracında ise olayın ardından gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Bozanönü yakınlarında yaşanan olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamaların da takip edildiği öğrenildi.