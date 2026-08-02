Birey Eğitim Kurumları’ndan öğrencilere ücretsiz tercih desteği

Birey Eğitim Kurumları’ndan öğrencilere ücretsiz tercih desteği
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2026 00:05
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Birey Eğitim Kurumları’ndan öğrencilere ücretsiz tercih desteği

LGS ve YKS heyecanı yaşayan öğrenciler için tercih dönemi başlıyor. Gelecek hedeflerini belirleyecek olan bu önemli süreçte Birey Eğitim Kurumları Isparta Şubesi, öğrencilerin doğru karar verebilmesi amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Kurum, tercih desteğini yalnızca kendi öğrencileriyle sınırlı tutmayarak, yol haritasını doğru belirlemek isteyen tüm LGS ve YKS adaylarına kapılarını açacak.

Uzman eğitimcilerle doğru tercih rehberliği

Birey Eğitim Kurumları Isparta Şubesi yetkilisi Ahmet Çelik, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde öğrencilerin yanında olacaklarını belirterek, uzun yıllardır ücretsiz tercih desteği verdiklerini ifade etti.

Yaklaşık 15 yıldır sürdürülen tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında öğrenciler; başarı durumları, yüzdelik dilimleri, puanları ve hedefleri doğrultusunda uzman rehber öğretmenlerden birebir destek alabilecek.

Kurum yetkilileri, doğru yapılan tercihlerin öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekerek, bilinçli tercih sürecinin başarıya giden yolda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üniversite adaylarına da ücretsiz danışmanlık

LGS sürecinin yanı sıra YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları için de tercih danışmanlığı hizmeti başlayacak.

Ön lisans ve lisans tercihi yapacak öğrenciler, tercih dönemi boyunca uzman eğitim kadrosuyla birlikte kendileri için en uygun bölümleri değerlendirme fırsatı bulacak.

Başarı artık sadece bilgiyle ölçülmüyor

Sınav sistemindeki değişimlere de dikkat çeken Birey Eğitim Kurumları Isparta Şubesi yetkilileri, yeni nesil soruların öğrencilerden yalnızca bilgiyi hatırlamalarını değil; okuduklarını anlamalarını, analiz etmelerini ve yorum yapmalarını istediğini belirtti.

Kitap okuma alışkanlığının sınav başarısındaki önemine değinen eğitimciler, öğrencilerin akademik gelişiminde düzenli çalışma kadar anlama becerisinin de ön plana çıktığını ifade etti.

Yaz döneminde yoğun eğitim programı

Birey Eğitim Kurumları’nda yaz kursları da yoğun katılımla devam ediyor. 29 Haziran’da başlayan eğitim programları, 7 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslarda öğrenciler sabah saatlerinde konu anlatımlarına katılırken, öğleden sonra öğretmenleri eşliğinde soru çözüm çalışmalarına devam ediyor.

Yaz programında öğrencilere;

  •  Soru bankası desteği
  •  Eğitim koçluğu
  •  Birebir çalışma imkanı
  •  Düzenli deneme sınavları
  •  Kişiye özel takip sistemi

gibi birçok akademik destek sağlanıyor.

Program; ortaokul öğrencilerinden lise gruplarına kadar farklı seviyelerde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak uygulanıyor.

Yeni eğitim dönemi hazırlıkları başladı

Birey Eğitim Kurumları Isparta Şubesi’nde yeni eğitim döneminin ise okulların açılmasıyla birlikte 15 Eylül’de başlayacağı belirtildi.

Öğrencilerin seviyelerine göre oluşturulan sınıflarda butik eğitim modeli uygulanırken, küçük gruplar, bireysel takip sistemi ve uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilerin hedeflerine ulaşması amaçlanıyor.

Birey Eğitim Kurumları Isparta Şubesi, öğrencilerin hem sınav hazırlık sürecinde hem de geleceklerini belirleyen tercih dönemlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

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