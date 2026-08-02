BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN ISPARTA 32 SPOR AÇIKLAMASI: "BU TAKIM SAHİPSİZ KALMAZ"
ISPARTA – Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, katıldığı bir hazırlık maçında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongre sürecinde olan ve sessizliğin hakim olduğu Isparta 32 Spor’un mevcut durumuna değinen Başkan Başdeğirmen, kulübün geleceğine dair taraftarların yüreğine su serpen mesajlar verdi.
Bugüne kadar yapılan 4 genel kurulda da herhangi bir adayın çıkmamasının kendisini şaşırttığını belirten Başdeğirmen, şu ifadeleri kullandı:
ISPARTA – Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, katıldığı bir hazırlık maçında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongre sürecinde olan ve sessizliğin hakim olduğu Isparta 32 Spor’un mevcut durumuna değinen Başkan Başdeğirmen, kulübün geleceğine dair taraftarların yüreğine su serpen mesajlar verdi.
"Bu Kadar Duyarsız Kalınacağını Tahmin Etmezdim"Rusya Premier Ligi ekiplerinden Baltika FK ile Makedonya 1. Ligi takımlarından GFK Tikves arasında Atatürk Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçını izleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor’un kongre sürecine ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.
Bugüne kadar yapılan 4 genel kurulda da herhangi bir adayın çıkmamasının kendisini şaşırttığını belirten Başdeğirmen, şu ifadeleri kullandı:
"Isparta’mızda bu kadar duyarsız olunacağını, bu kadar ilgisiz kalınacağını açıkçası hiç tahmin etmezdim. Bu konuda gerçekten üzgünüm. Yıllardır tüm Isparta halkı, iş insanlarımız, taraftarlarımız bu takıma destek vererek bugünlere getirdi. Takımımızı İkinci Lig gibi önemli bir yerde tuttuk."
"Yöneticilere Yönelik Ağır İthamlar İnsanları Küstürüyor"Başkan Başdeğirmen, kulübe neden talip çıkmadığına dair analizini paylaştı. Sosyal medyada ya da tribünlerde yapılan acımasız eleştirilerin, hakarete varan yorumların fedakarlık yapan insanları futboldan soğuttuğunu vurguladı:
- "Gültekin Başkan ve yönetimi son 4 dönemdir takımı çok güzel bir şekilde buralara getirdi."
- "Bu arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık yapıyor; vakitlerini, nakitlerini harcıyorlar, evlerinden ve işlerinden ayrı kalıyorlar."
- "En ufak bir olumsuzlukta sosyal medyada isimsiz hesaplardan ağır ithamlar, hakaretler ve küfürler savruluyor. Hal böyle olunca kimse yönetici olmak istemiyor. Bu yaklaşım Isparta'ya yakışmıyor."
- "Futbol bir oyundur; içinde galibiyet de var, mağlubiyet de. 4 maç üst üste kazandığımızda alkışlayıp, 5. maçta mağlup olunca hakaret etmek doğru değil. Spora biraz daha sakin ve bir eğlence gözüyle bakmalıyız."
"Maddi ve Manevi Her Türlü Desteğe Hazırız"Isparta 32 Spor'un hiçbir zaman hedefsiz bir takım olmadığının altını çizen Başdeğirmen, belediye ve şahıs olarak kulübün arkasında durmaya devam edeceklerini yineledi:
- "Biz belediye olarak da, şahsım olarak da dün ne destek verdiysek bugün de aynı desteği vermeye hazırız."
- "Buraya gelecek yeni yönetim, önceki dönemlerde olduğu gibi maddi ve manevi destekleri bizden almaya devam edecektir."
- "Geçtiğimiz sezon küçük bir şanssızlıkla play-off'u kaçırdık. Üst lige de çıkabilirdik. Ancak unutmayalım ki çok büyük bütçeli, Süper Lig görmüş takımlar bile küme düştü. Biz bu takımı düşürmediğimiz sürece mutlu olmayı bilmeliyiz."