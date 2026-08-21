Bahçe Görevlisi Alımında: İstanbul İlk Sırada, Isparta’ya 236 Kontenjan

Bahçe Görevlisi Alımında: İstanbul İlk Sırada, Isparta’ya 236 Kontenjan
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 23:59
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Okullara 30 Bin Bahçe Görevlisi Alınacak! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjan Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda artan güvenlik kaygılarının ardından 7 aşamalı yeni güvenlik planını devreye sokuyor. Plan kapsamındaki en kritik adım olan 30 bin "Okul Bahçe Görevlisi" alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve çalışma detayları netleşti.
 
Okul çevrelerindeki güvenliği üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde toplam 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam etmeye hazırlanıyor. 9 ay boyunca görev yapacak personeller, dedektör ve X-ray cihazı kullanarak okul giriş-çıkışlarında denetim sağlayacak.
 

İstanbul İlk Sırada, Isparta’ya 236 Kontenjan

Açıklanan kontenjan dağılımına göre en büyük payı 3 bin 13 kişilik alımla İstanbul aldı. Türkiye genelindeki dağılımda ise Isparta, 236 kişilik kontenjanıyla 41. sırada yer buldu.
 
Geleneksel güvenlik personelinden farklı bir görev tanımına sahip olacak bahçe görevlileri; fiziksel müdahalede bulunmayacak, ancak arama yapma, giriş-çıkışları gözetleme ve şüpheli durumlarda ilçe emniyet güçleriyle anlık iletişim kurma yetkisine sahip olacak.
 

İkametgah Şartı Detayı: Sadece Kendi Mahallenizdeki Okul Olacak!

Alımlarda en dikkat çeken husus ise ikamet şartı oldu. Adaylar sadece ikamet ettikleri mahalle sınırları içerisindeki okullar için başvuruda bulunabilecek; farklı bir mahalledeki okul tercihi sistem tarafından kabul edilmeyecek.
 
Başvuru yapacak adaylarda aranacak temel şartlar:
 
  • Yaş ve Vatandaşlık: 18 yaşını doldurmuş kadın veya erkek T.C. vatandaşı olmak.
  • Adli Sicil: Adli sicil kaydı bulunmamak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu geçmek.
  • Maaş ve Çalışma Süresi: Asgari ücret seviyesinde verilecek maaşla, okulların açık olduğu 9 aylık dönemde görev yapmak.

Başvurular İŞKUR ve e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Başvuru takviminin ilan edilmesiyle birlikte adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle İŞKUR E-Şube portalına giriş yaparak "Toplum Yararına Programlar (TYP)" sekmesinden işlemlerini tamamlayabilecek. İŞKUR’un yanı sıra başvurular e-Devlet portalı ve Alo 170 çağrı merkezi aracılığıyla da alınabilecek.
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Bahçe Görevlisi Alımında: İstanbul İlk Sırada, Isparta’ya 236 Kontenjan
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