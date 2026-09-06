Avrupa şampiyonu Asel Şenel’e Isparta'da gurur dolu karşılama

Avrupa şampiyonu Asel Şenel’e Isparta'da gurur dolu karşılama
ISPARTA
G.Tarihi: 06.09.2026 02:19
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Avrupa şampiyonu Asel Şenel’e Şarkikaraağaç’ta gurur dolu karşılama

Şarkikaraağaç’ın genç milli haltercisi Asel Şenel, Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı üç altın madalyayla ilçesine büyük gurur yaşattı. Başarılı sporcu, memleketinde düzenlenen buluşmada tebrik edildi.
Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’nda başarıyla temsil eden Asel Şenel, koparma, silkme ve toplamda elde ettiği derecelerle Avrupa’nın zirvesine çıktı. Şenel, koparmada 66 kilogram, silkmede 76 kilogram ve toplamda 142 kilogramlık derecesiyle üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Daha önce Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa dereceleri ve dünya ikinciliği bulunan genç sporcu, Avrupa Şampiyonluğu’nu da kariyerine ekledi. Şenel’in elde ettiği başarı, hem Türk halter camiasında hem de memleketi Şarkikaraağaç’ta büyük sevinçle karşılandı.

Başkan Ali Göçer’den şampiyona tebrik

Avrupa’nın zirvesine çıkan Asel Şenel için Şarkikaraağaç’ta gurur dolu bir buluşma gerçekleştirildi. Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, başarılı sporcuyu tebrik ederek kendisine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Buluşmaya Ravza Tezcan, Ayşe Ambar ve Hasan Hüseyin Şenel’in yanı sıra Şarkikaraağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Güler ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Orhun Güneş de katıldı.

Genç sporculara örnek oldu

Uluslararası arenada elde ettiği başarıyla Şarkikaraağaç’ın adını Avrupa’da duyuran Asel Şenel, genç sporcular için de önemli bir örnek oldu. Şenel’in azmi ve kazandığı madalyalar, ilçede spora yönelik gururu ve motivasyonu artırdı.
Avrupa şampiyonluğuyla kariyerinde önemli bir başarıya daha imza atan Asel Şenel’in, önümüzdeki dönemde de Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeye devam etmesi bekleniyor.
 
Avrupa şampiyonu milli halterci Asel Şenel, Isparta'da gurur dolu karşılama törenindeIsparta'nın gururu Asel Şenel, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı üç altın madalyaylaMilli halterci Asel Şenel'in Avrupa şampiyonluğu sonrası Isparta'da düzenlenen tebrik buluşması


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