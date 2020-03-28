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TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ ISPARTA GURME'DE

Isparta'da Organik ve natürel gıda ürünlerini doğrudan üreticiden tüketiciye sunan Sedat Öz Gurme'de alo sipariş hattı devreye girdi.ve üzeri siparişler için hemen arayabilir yada whatsapp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Gıda siparişleriniz en kısa sürede araçla kapınıza kadar geliyor.Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Pastırma,Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, hesaplı yumurta seçenekleri ile Sedat Öz Gurme hizmetinizde.