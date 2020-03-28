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Arayın Gelsin! Sedat Öz Gurme!

Arayın Gelsin! Sedat Öz Gurme!
ISPARTA
G.Tarihi: 28.03.2020 22:56
31 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ARAYIN! ŞARKÜTERİ GRUBU ÜRÜNLER EVİNİZE GELSİN!
Isparta'da Organik ve natürel gıda ürünlerini doğrudan üreticiden tüketiciye sunan Sedat Öz Gurme'de alo sipariş hattı devreye girdi.
200 TL ve üzeri siparişler için hemen arayabilir yada whatsapp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Gıda siparişleriniz en kısa sürede araçla kapınıza kadar geliyor.

Telefon: 0246 201 25 71
whatsapp mesaj: 0 532 407 89 60

TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ ISPARTA GURME'DE
Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Pastırma,Peynir,Bal,Propolis,arı sütü,polen,kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler,süt ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, hesaplı yumurta seçenekleri ile Sedat Öz Gurme hizmetinizde.

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