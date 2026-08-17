Araç Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: Yaş, Kilometre ve Depozito Kuralları Yeniden Belirlendi!

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı kiralama sektörüne yönelik standartları ve tüketici haklarını koruyan yeni yönetmeliği yayımladı. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme; araç yaş sınırından kilometrelere, depozito iadelerinden filo şartlarına kadar köklü değişiklikler getiriyor.

Kiralanacak Araçlara Yaş ve Kilometre Sınırı

Yönetmelik kapsamında kiralık araç filoları için sıkı kriterler belirlendi:

Yaş Sınırı: Klasik taşıtlar hariç, 6 yaşından büyük araçların kiralanmasına izin verilmeyecek.

Kilometre Limiti: İçten yanmalı ve diğer araçlarda 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre sınırı uygulanacak.

Bakım ve Hasar Şartı: Periyodik bakımları zamanında yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçlar kiraya verilemeyecek.

Depozito ve İptal Şartlarında Tüketiciye Yeni Haklar

Tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla depozito tutarlarına ve rezervasyon iptallerine üst sınır getirildi:

Depozito Miktarı: 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-29 günlük kiralama ve haftalık kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek.

İade Süresi: Araç teslim edildikten sonra depozito en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilecek.

Ücretsiz İptal: Araç teslimine 24 saatten fazla süre varsa, tüketici hiçbir gerekçe göstermeksizin ve kesinti ödemeksizin rezervasyonunu değiştirebilecek veya iptal edebilecek.

Aşınma ve Yıpranma: Olağan kullanımdan kaynaklanan aşınmalar için depozitodan kesinti yapılamayacak.

İşletmelere Yetki Belgesi ve Filo Zorunluluğu

Araç kiralama faaliyeti yürüten işletmelerin oda kaydı, vergi mükellefiyeti ve yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. İşletme sorumlularının en az ilköğretim mezunu olması ve seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

Süreçlerin takibi için Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak. Isparta gibi illerdeki işletmeler için en az ikisi firma adına kayıtlı olmak üzere toplamda en az 5 araçlık filo şartı aranacak. Ayrıca işletmeler mevsim koşullarına göre kış lastiği sağlamakla yükümlü olacak ve sigorta güvenceleri kiralama ücretine dahil edilecek.