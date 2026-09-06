Altında 16 Eylül Öncesi "Zikzak" Seyri: Ispartalı Kuyumcudan Yatırımcılara Kritik Uyarılar

ABD’de açıklanan Ağustos ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel piyasalarda altın fiyatlarının sert dalgalanmasına neden oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler piyasaları yönlendirirken, Isparta piyasalarındaki son durumu ve altın ile dövizdeki beklentileri kuyumcu esnafı Mehmet Altınış değerlendirdi.

ABD Verileri Piyasalarda Tepki Alımlarına Yol Açtı

ABD tarım dışı istihdamının 162.000 kişilik artışla tahminleri aşmasının ardından ons altın fiyatı ilk etapta 4.300 dolar seviyesine, ardından 4.296 dolar dip seviyesine kadar geriledi. Ons altının bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yeniden 4.490 dolar sınırına tırmandığını belirten Mehmet Altınış, piyasadaki oynaklığın yüksek seyrettiğini vurguladı.

Gram altında da benzer bir dalgalanma yaşandığına dikkat çeken Altınış, şu ifadeleri kullandı:

"Fed’in faiz artırma ihtimaline dair söylemleriyle gram altın 6.640 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak ardından gelen tepki alımlarıyla fiyatlar yeniden 6.970 TL seviyesine, yani 7.000 TL sınırına kadar dayandı. ABD verilerinin açıklanmasıyla birlikte gram altın 6.800 TL bandına çekildi ve şu sıralar 6.870 TL seviyelerinde dengelenmiş durumda. Ons altında ise 4.300 dolar altı görülmedi ve yönünü tekrar yukarı çevirdi."

"Gözler 16 Eylül'deki Fed Faiz Kararında"

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki gidişatının tamamen Fed’in alacağı kararlara kilitlendiğini ifade eden Altınış, 16 Eylül tarihine kadar piyasada zikzaklı bir seyir beklendiğini belirtti:

"Piyasada tüm beklenti 16 Eylül’de açıklanacak Fed faiz kararında. Eğer Fed faiz yükseltirse altın fiyatları geri çekilir; ancak faizi sabit tutar ya da indirime giderse altın yeniden yükselişe geçer. Bu süreçte gram altında 6.600 TL seviyesini dip limit, 7.000 TL seviyesini ise üst limit olarak göreceğiz. 16 Eylül’e kadar dengesiz ve dalgalı bir fiyat hareketi bizi bekliyor."

Döviz Piyasasında Son Durum

Piyasadaki güncel döviz kurlarını da paylaşan Altınış, doların kademeli artışını sürdürdüğünü, euronun ise altın ons hareketlerine paralel seyrettiğini aktardı:

Dolar: 48,30 TL seviyesinde; 0,05-0,10 TL’lik sağlam adımlarla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Euro: 56,02 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro için alt limit 55,80 TL, üst limit ise 56,20 TL olarak öne çıkıyor.

"Tüm Sermayenizle Tek Hamle Yapmayın"

Mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulunan Mehmet Altınış, kısa ve uzun vadeli stratejileri şöyle özetledi: