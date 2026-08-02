Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Gözler cuma gününde



Benzine gelen son artışın ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre cuma gününden itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarında artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Son olarak benzine yapılan fiyat artışının ardından, sektör kaynaklarından gelen bilgiler yeni bir zam beklentisini gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle cuma gününden itibaren akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat güncellemesi bekleniyor.

Beklentilere göre motorinin litre fiyatına yaklaşık 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,00 TL zam yapılabileceği ifade ediliyor. Zamların kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Zam öncesinde Isparta'da güncel pompa fiyatları ise şu şekilde bulunuyor:

Benzin: 66,59 TL/LT

Motorin: 72,28 TL/LT

LPG: 31,34 TL/LT

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde özellikle motorin fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanacak. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişime bağlı olarak önümüzdeki günlerde de farklılık gösterebileceğini belirtiyor.

Not: Haberde yer alan zam oranları, sektör kaynaklarının beklentilerine dayanmaktadır. Nihai fiyatlar, resmi güncellemenin ardından kesinlik kazanacaktır.