Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili

Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili
ISPARTA
G.Tarihi: 06.09.2026 00:29
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Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili
 
Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin endişelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi. Pompalara yansıyan tarihi artışın ardından Isparta’da motorin ve benzin fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
 

Motorine 7,79 TL, Benzine 2,57 TL Zam

Ortadoğu ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Son ayarlamayla birlikte:
 
  • Motorin: Litre fiyatına ortalama 7,79 TL zam geldi. Isparta’da motorinin litresi 91,23 TL’ye fırladı.
  • Benzin: Litre fiyatı 2,57 TL artarak Isparta’da 79,00 TL seviyesine ulaştı.
Yapılan bu son zamla birlikte, 50 litrelik standart bir araç deposunun dolum maliyeti tek seferde yaklaşık 410 TL daha pahalı hale geldi.
 

Sürücüler ve Nakliyeciler Dertli: "Vatandaşı Zorluyor"

Zam haberinin ardından akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Ispartalı sürücüler ve taşımacılık esnafı yükselen maliyetlere tepki gösterdi:
 
"Ulaşım ve ulaşım giderleri inanılmaz zorlaştı. İşimize, gidip gelmemize yetişemez olduk. Zamlar hayatı ve ekonomimizi doğrudan olumsuz etkiliyor."
 
"Kamyon şoförüyüm, Türkiye genelinde yol yapıyoruz. İstanbul gibi büyükşehirlerde sadece işe gidip gelmenin günlük maliyeti bin lirayı buluyor. Yüksek giderler ve artan masraflar belimizi büküyor."
 
"Bilet ve taşıma ücretleri arttı ama yolcu sayısı düştü. Kurtarmıyor, ne yapacağımızı bilemez hale geldik."
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