Akaryakıta Tarihi Zam: Isparta’da Motorin 91 TL’ye, Benzin 79 TL’ye Yükseldi! Sürücüler Tepkili

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik gerilimler ve petrol arzına ilişkin endişelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi. Pompalara yansıyan tarihi artışın ardından Isparta’da motorin ve benzin fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Motorine 7,79 TL, Benzine 2,57 TL Zam

Ortadoğu ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Son ayarlamayla birlikte:

Motorin: Litre fiyatına ortalama 7,79 TL zam geldi. Isparta’da motorinin litresi 91,23 TL ’ye fırladı.

Benzin: Litre fiyatı 2,57 TL artarak Isparta’da 79,00 TL seviyesine ulaştı.

Yapılan bu son zamla birlikte, 50 litrelik standart bir araç deposunun dolum maliyeti tek seferde yaklaşık 410 TL daha pahalı hale geldi.

Sürücüler ve Nakliyeciler Dertli: "Vatandaşı Zorluyor"

Zam haberinin ardından akaryakıt istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Ispartalı sürücüler ve taşımacılık esnafı yükselen maliyetlere tepki gösterdi: