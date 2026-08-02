22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 128 şüpheli yakalanırken, 51 kişi tutuklandı. Terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

51 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Şüphelilerden 14'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

Bakanlık açıklamasında, yakalanan şüphelilerin;

FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibat halinde oldukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları

tespit edildiği ifade edildi.

15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Operasyon kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 15 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca operasyonu gerçekleştiren Jandarma personeli, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda görev alan tüm ekiplere teşekkür edildi.